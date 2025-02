Muy pocos esperaban la confesión de Javier Ungría sobre Elena Tablada: 'Ella es…'

Javier Ungría vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas a raíz de la última e inesperada confesión que ha hecho sobre su ex, Elena Tablada. El empresario ha dejado a más de uno sin palabras al asegurar que “ella es aventurera”.

Cada vez queda menos para que Supervivientes regrese a nuestras vidas con su próxima edición. Tal y como se ha confirmado ya, el estreno de este exitoso reality será el próximo jueves, 6 de marzo.

Sin embargo, hace varias semanas que comenzaron a circular las primeras apuestas sobre quién viajará este año a Honduras para participar en dicho formato. Y aunque otros nombres han resonado con fuerza, uno de los más destacados ha sido el de Elena Tablada.

Por eso, los medios de comunicación no han querido dejar pasar la ocasión para conocer la opinión de Javier Ungría. Durante su última reaparición pública, los reporteros le han preguntado al empresario por la posibilidad de que su ex vaya a seguir sus pasos para convertirse en superviviente.

Una cuestión que el participante de la anterior edición de este famoso reality no ha tardado en despejar. “Yo sí la vería de concursante, la verdad, creo que podría hacer un buen papel. Ella es aventurera, de verdad… No lo digo mal, lo digo bien”, ha asegurado.

Este miércoles, 19 de febrero, Javier Ungría ha reaparecido en la capital de nuestro país para asistir al desfile de la nueva colección de Félix Ramiro, A Zero. Evento que se ha celebrado dentro del contexto de la MBFW Madrid.

Durante el correspondiente photocall, los reporteros le han preguntado directamente por la posibilidad de que Elena Tablada viaje este año a Honduras. Una posibilidad que el empresario no descarta en absoluto.

Después de asegurar que sí la ve como “concursante” y que es una mujer muy “aventurera”, Javier Ungría ha dado más detalles sobre los gustos de su exmujer. “Le encanta la playa, pero bueno, con ciertas comodidades, más de las que hay allí”, ha añadido a continuación.

Sin embargo, el exsuperviviente considera que podría haber un pequeño detalle por el que Elena Tablada podría rechazar directamente su participación en Supervivientes 2025:

“Lo que pasa es que entiendo que, al haber estado yo el año pasado, quizás... Bueno, no sé si... Me imagino que si no hubiese sido el año pasado yo, a lo mejor, habría más posibilidades de que fuese, pero igual eso le frena”.

De esta forma, Javier Ungría ha dejado entrever que, posiblemente, Elena Tablada haya rechazado esta tentadora oferta por un “toque más de egos” y para evitar las comparaciones.

Por su parte, durante la fiesta de inauguración de la MBFW Madrid, la diseñadora de joyas descartó completamente su participación: “Confirmadísimo que no. Es algo que no me llama la atención”.