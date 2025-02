Michelle Salas, hija de Luis Miguel, confiesa toda la verdad y pide ayuda urgente

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, se ha abierto a sus seguidores a los que les ha contado toda la verdad sobre sus tatuajes: no le gustan. Como consecuencia, la modelo mexicana ha pedido ayuda urgentemente para poder quitárselos y que no le queden marcas. “Ya no me encantan”, ha revelado.

Tal y como ha relatado Michelle, con el paso del tiempo, ya no se siente identificada con ellos, de ahí que quiera eliminarlos. Mediante una publicación, ha pedido consejo a sus seguidores por si conocen alguna clínica de confianza en Miami que pueda borrarlos de su cuerpo.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, cuenta la verdad y pide ayuda a sus fans

Michelle Salas, la hija del cantante Luis Miguel, ha sorprendido a sus seguidores con su última publicación. Recién instalada en Miami, la modelo está cedida a darle un giro a su vida y comenzar de cero. El primer paso para ello, es borrar de un plumazo con parte de su pasado.

Ella ha contado la verdad sobre sus tatuajes y ha desvelado que ya no le gustan. Es por ello que ha pedido ayuda urgentemente a sus fans para que le recomienden alguna clínica de confianza donde acudir para eliminarlos.

A través de sus redes sociales, Michelle compartió su arrepentimiento por ciertos diseños que ya no reflejan su identidad actual. En su mensaje, Salas mencionó que posee nueve tatuajes pequeños, pero que hay varios de ellos que “ya no me encantan” y desea borrarlos.

Uno de los tatuajes que Salas planea eliminar es una frase en inglés, "Only You", que decidió tatuarse en 2018. Se desconoce si esta frase hacía referencia al amor propio o a una romance anterior. Lo que es evidente es que para la primogénita de Luis Miguel esta frase ha dejado de resonar en ella, llevándola a querer eliminarlo.

Michelle Salas ha solicitado la ayuda de sus seguidores para encontrar una clínica en Miami especializada en la eliminación de tatuajes. La modelo ha abierto un espacio en sus redes sociales para recibir recomendaciones de personas que hayan tenido experiencias similares.

Michelle Salas quiere borrar su pasado

Además de la frase "Only You", Michelle tiene otros tatuajes significativos que marcaron diversas etapas de su vida. Uno de ellos es el número 13, que lleva en su brazo, un símbolo que podría tener un significado personal. Otro diseño destacado es un par de alas de ángel, ubicadas en su cadera, que podrían representar la libertad o la protección.

Salas es conocida no solo por ser la hija de Luis Miguel, sino también por su carrera como modelo e influencer. La decisión de eliminar algunos de sus tatuajes también refleja un cambio en su visión personal y profesional. Este arrepentimiento por sus tatuajes es solo una de las muchas facetas que ha compartido en sus redes sociales.

Hace poco, la modelo compartió otro cambio muy significativo que había realizado en su día a día: dejarse las canas. A sus 35 años, parece que Michelle quiere darle un nuevo giro a su vida y apostar por la naturalidad. Ahora, le ha tocado a su piel y desea volver a lucirla sin ningún tatuaje.

Esta decisión podría favorecer a su carrera como modelo, aunque lo cierto es que muchos de los diseños pasan desapercibidos. Sea como fuere, hay que destacar la determinación que Michelle Salas ha puesto para cambiar su vida.

El arrepentimiento de Michelle no solo se limita a sus tatuajes, sino que también refleja una etapa de reflexión y crecimiento personal. Ella misma ha confesado no sentirse ya identificada con sus tatuajes, dejando claro que ha experimentado un cambio notable.