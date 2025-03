Máxima felicidad en 'Fiesta': Amor Romeira muestra en directo su gran cambio físico

Amor Romeira se ha convertido esta tarde en protagonista indiscutible de Fiesta. El motivo es que se ha mostrado feliz y plena porque, por fin, ha conseguido el gran cambio físico que quería desde hace tiempo.

Ha logrado reducir sus senos tras someterse a una nueva operación estética, además de mejorar su silueta gracias a una liposucción. Y no ha dudado en mostrar el resultado a todo el equipo y al público.

Amor Romeira se muestra feliz en Fiesta con su cambio físico

Amor Romeira se ha sometido a distintas intervenciones estéticas en los últimos años. Así, se ha quitado grasa abdominal para inyectársela en los glúteos, y se ha sometido a una rinoplastia. Sin olvidar que ha pasado cuatro veces por quirófano por sus pechos: dos para aumentárselos y dos para reducírselos.

Esa última la ha realizado hace una semana aproximadamente y el resultado que ha obtenido la ha hecho muy contenta. Tanto es así que en pleno directo de Fiesta ha anunciado que iba a mostrar el gran cambio que ha experimentado.

A lo que ha añadido: “Cometí el error de meterme en operaciones de pecho, con un aumento excesivo, llevaba un 545 de prótesis y no era cómodo, no estaba feliz. Pero ahora estoy que no hay quien me soporte. Estoy ligera y la reacción de todos al ver el cambio es que tengo el mismo tipo de cuando estaba en Gran Hermano”.

A lo que ha añadido: “Puedo decir que he vuelto. Tengo el pecho soñado”.

En este punto, Emma García le ha preguntado: “Con esto ya se acabó, ¿no?”. Y la joven canaria ha respondido: “Con esto ya no entro más en un quirófano. Ya he conseguido lo que quería y estoy plenamente feliz, he logrado el gran cambio”.

Amor Romeira enseña su nueva silueta en pleno directo de Fiesta

Después, visiblemente emocionada, se ha quitado el batín que llevaba y ha mostrado la silueta que ahora luce. En concreto, esta se intuye, porque aún tiene que llevar una faja.

El público ha reaccionado aplaudiéndola y felicitándola por el resultado. Un resultado sobre el que Emma ha sido más cauta: “Aún queda un mes para que ese cambio sea real. Todavía creo que estás hinchada, aunque ya se nota el cambio”.

Los colaboradores del programa no han escatimado en halagos hacia la joven. El doctor Gómez Villar ha afirmado que estaba “espectacular”. Mientras, Paloma Barrientos, otra de las colaboradoras, ha expresado su admiración diciendo: “Yo quiero ese cuerpo para mí”.

La sorpresa no ha quedado solo en el plató. Demostrando su carácter extrovertido y cercano, Amor se ha aventurado a la Gran Vía de Madrid vestida con un albornoz rosa para mostrar su transformación a los transeúntes. Y esta acción espontánea ha captado la atención de todos, quienes la han elogiado por su valentía y carisma, y la felicidad que la embarga.​