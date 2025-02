Máxima emoción por lo que Eva González ha dicho sobre la vida privada de Manu Sánchez

Eva González ha sido la encargada de presentar la ceremonia de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía 2025. Este 28 de febrero, la presentadora ha sorprendido con un cambio en su estilismo. Aunque lo que más ha gustado a todos han sido las palabras de Eva González sobre la vida de Manu Sánchez.

"Hablo andaluz en televisión y me siento muy orgullosa de ello", ha reconocido en una reciente entrevista con el diario ABC. Su gracia, belleza y naturalidad sureña la han convertido en una de las mejores embajadoras de su tierra. Un reconocimiento que la hace inmensamente feliz.

Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada lo ha protagonizado el humorista Manu Sánchez, uno de los premiados. Al recoger su medalla, ha querido dedicarla a sus abuelos. "Esas cuatro mentes brillantes, esas personas analfabetas porque tuvieron que trabajar en el campo, pero a quienes les debo todo", ha dicho Manu Sánchez con la voz entrecortada.

El discurso de Manu Sánchez que ha emocionado a Eva González

"Cuatro grandes que hoy me miran. Déjenme que lo haga en andaluz...", ha añadido antes de compartir una confesión personal.

"Hoy estoy aquí gracias a la sanidad pública de Andalucía, me han salvado la vida. Si no llega a ser por ellos, mi mujer habría tenido que recoger la medalla. Mimémosla, cuidémosla y protejámosla...", ha expresado con contundencia.

El humorista ha recordado el momento en que recibió el diagnóstico: "Cuando me dijeron 'Manu, tienes cáncer', todo tuvo que esperar. Lo primero es lo primero". Su discurso ha estado lleno de valentía: "Hoy lo que pido es valor y humanidad, cuidemos nuestra sanidad pública, por favor".

Sánchez ha reflexionado sobre su compromiso con Andalucía: "No sé si me merezco esta medalla, pero también es para premiar todo lo que me mojo. Merece la pena mojarse por Andalucía, Andalucía es presente y futuro", ha declarado. Antes de despedirse, ha dedicado unas palabras a sus hijos: "Manuel, Leonor, mira qué cosas más bonitas le están pasando a papá".

Eva González destapa lo que nadie sabe sobre la vida privada de Manu Sánchez

El auditorio ha estallado en aplausos. Eva González, visiblemente emocionada, no ha podido contener las lágrimas. Conmovida por las palabras de su amigo, ha querido compartir un mensaje muy personal.

"Él ha querido transformar esta enfermedad en algo que sanara a los demás, porque así de generoso es. Es un payaso, un director, un teatrero, un productor, un escritor, un optimista, un papá, mi amigo y, sobre todo, andaluz", ha confesado Eva González. Su confesión ha arrancado una ovación del público.

La gala ha concluido con una gran ovación. Un evento lleno de emoción, orgullo y reconocimiento. Un día inolvidable para Eva González, para Manu Sánchez y para toda Andalucía.