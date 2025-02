Marta Riesco sorprende con lo último sobre Antonio David Flores: 'Nunca, en la vida'

Marta Riesco se ha pronunciado esta semana en Ni que fuéramos sobre su ex Antonio David Flores. La reportera confirmaba a Kiko Hernández que no sabe nada del que fuera su pareja durante dos años. "Nunca, en la vida", sentenciaba, dejando claro que no ha vuelto a tener contacto con el youtuber malagueño.

Aun así, reconocía que poco después de fichar por el programa de canal Quickie, Marta recibía llamadas desde un número oculto en directo. Sin embargo, semanas después de su estreno como colaboradora del citado espacio, estas desaparecieron sin más.

Marta, sin ocultar cuál es su estado actual, dejaba a la vista cómo se siente casi dos años después del final de aquella relación. "Desde que no sé nada de mi etapa pasada no puedo ser más feliz", revelaba a su compañero y ante la audiencia.

Lo que sí recordó fue el momento en el que ella y Antonio David acudieron a una organización sin ánimo de lucro. La entonces pareja había realizado antes la compra de determinados productos de alimentación básicos con intención de donarlos. Fue entonces cuando las cámaras captaron el momento en el que Marta Riesco y Flores entregaban comida con la que ayudaron a personas necesitadas.

De una manera un tanto ambigua, Marta Riesco insinuaba que Antonio David Flores podría ahora haber regresado al citado lugar. Sin dar más detalles sobre ese asunto, lo cierto es que la colaboradora de Ni que fuéramos ha pasado página de manera definitiva.

Tras una traumática y mediática ruptura, la madrileña ha recuperado la estabilidad sentimental al lado del cantante Alejandro Caraza. Además, en lo laboral, tras su salida forzosa de Telecinco, Marta ha encontrado su sitio en el programa que cada tarde presenta María Patiño.

Marta Riesco mira al futuro con ilusión más ahora que está a punto de comenzar una nueva vida en la vivienda que ha adquirido y a la que se mudará próximamente. Hace unas semanas, Marta compartió a través de redes sociales que se había comprado una nueva casa.

A punto de estrenar su nuevo hogar, la ex de Antonio David ha recibido el aplauso del público que sigue sus intervenciones televisivas cargadas de frescura y naturalidad. Atrás quedan sus problemas de salud mental y la complicada situación que vivió tras romper con el padre de Rocío Flores.

"Soy feliz en todos los aspectos de mi vida, tanto personal como profesionalmente", reconocía ella misma hace algunos meses. Unas declaraciones que dejan claro que se ha recuperado de los problemas del pasado y que mira de frente al futuro "con fortaleza e ilusión".