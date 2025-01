Marta Riesco, exnovia de Antonio David Flores, decide contarlo todo: 'Tú comes...'

Marta Riesco ha decidido sincerarse con sus seguidores y contarlo todo sobre su reciente aumento de peso. La ex de Antonio David Flores reconoce haber engordado unos kilos y lo achaca a la etapa en la que actualmente se encuentra. “Cuando dejas el deporte, te enamoras, como me ha pasado a mí, vives la vida loca de restaurantes y fiestas, tú comes”, ha reconocido.

Según Marta, las ganas de vivir cada momento junto a Alejandro y no privarse de nada es lo que le ha llevado a ganar peso. Aunque se encuentra en su mejor momento, admite echar de menos la época en la que hacía deporte y cuidaba de su alimentación. Por ello, ha tomado la determinación de recuperar los buenos hábitos y volver a estar en forma.

Marta Riesco da un paso al frente y lo cuenta todo

Marta Riesco ha comenzado el 2025 marcándose uno de los propósitos más habituales: perder peso. La ex de Antonio David Flores ha experimentado un cambio de físico notable que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Por este motivo, hace unos días, decidía dar un paso al frente y contarlo todo sobre su aumento de peso.

Mediante una publicación, Riesco ha desvelado qué es lo que le ha llevado a ganar esos kilos que perdió tras romper con Antonio David. “Cuando te enamoras, como me ha pasado a mí, vives la vida loca de restaurantes y fiestas y tú comes”, ha comenzado diciendo.

La vida de la colaboradora de Ni que fuéramos dio un giro drástico tras romper con Antonio David. Esto, unido a su despido fulminante de Telecinco, propició que Marta cayera en una depresión. Enfocó sus esfuerzos en el deporte y en una dieta saludable que enmarcó dentro de su famosa “operación buenorra”.

No obstante, de un tiempo a esta parte, su reciente felicidad junto a Alejandro ha sido inversamente proporcional a su aumento de peso. Al menos es lo que la propia Marta ha explicado, dando así el motivo de que haya ganado unos kilos de más.

“He engordado respecto a la época en la que estaba haciendo tanto deporte y en la época en la que estaba enferma”, ha reconocido. Además, admitió haberse abandonado, lo que le ha llevado a no sentirse cómoda con su físico.

Marta Riesco se marca un nuevo reto tras olvidar su peor etapa

Marta se ha marcado un reto que, tal y como ha compartido en sus redes, ya ha puesto en marcha. De ahora en adelante, la reportera piensa cuidarse y llevar una dieta sana y equilibrada.

Para ello, qué mejor que hacerlo junto a Alejandro. El causante de la felicidad de Riesco y a la vez el culpable de que no haya privado de nada. “Pareja que entrena unida, permanece unida”, publicaba hace unos días en su primer día de rutina deportiva.

La semana arrancaba con un desayuno saludable, lejos de azúcares y productos procesados. Lo ideal para que el resultado final sea un éxito. Y es que, desde hace meses, Marta no estaba muy conforme con su físico.

En todo momento, ha sido consciente de que había abandonado sus hábitos, y ha llegado el momento de volver a ellos. “Antes me gustaba enseñar mi barriguita plana de abdominales y me sentía mejor”, explicó. Marta confesó que “no me gusta la situación en la que me encuentro de me como lo que me dé la gana”, y ha reaccionado.

Su decisión final ha sido volver a cuidarse, no solo para perder peso, sino para llevar una vida sana. “Quiero recuperar los hábitos saludables”, ha remarcado decidida a cambiar de manera definitiva su actual estilo de vida.