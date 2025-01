Un marinero de Elcano destapa la auténtica personalidad de Leonor: 'Estamos todos...'

Un marinero de Elcano ha destapado la auténtica personalidad de Leonor: es una más dentro del buque-escuela. “Estamos muy unidos”, ha confirmado un compañero de la princesa, resaltando que no hay distinciones con la heredera al trono. Compartir travesía con la hija de Felipe y Letizia no ha supuesto un hándicap para el resto de estudiantes que tratan con ella con normalidad.

También Leonor se siente completamente integrada con el resto de guardiamarinas que viajan junto a ella. “Con mucha naturalidad”, señala este marinero sobre la auténtica personalidad de la nieta de Juan Carlos I.

Sale a la luz la verdadera personalidad de Leonor dentro de Elcano

El próximo jueves 23 de enero, Elcano con Leonor a bordo dará el salto transoceánico para poner rumbo a Salvador de Bahía, Brasil. Todo está casi listo para esta larga travesía que llevará a la heredera a recorrer un gran número de países. Pero antes, el buque-escuela se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria recibiendo a habitantes y a curiosos que deseen visitarlo.

Mientras tanto, Leonor se encuentra disfrutando de la gastronomía y de la oferta cultural que ofrece la magnífica isla. Se le ha podido ver muy animada por las calles de la ciudad canaria y se ha podido confirmar cómo es en realidad. De hecho, un marinero ha destapado la auténtica personalidad de Leonor: es una más dentro de Elcano.

“Estamos muy unidos”, ha confirmado este compañero de la nieta del emérito que señala lo integrada que está en el grupo. El punto fuerte de la Princesa de Asturias siempre ha sido su naturalidad y cercanía. Dos valores transmitidos por sus padres que Leonor ha hecho propios.

Incluso dentro de Elcano, se ha podido confirmar que la futura heredera de la corona no goza de privilegios. Son seis meses los que deberá compartir un reducido espacio con más de 70 guardiamarinas y mantener una buena relación resulta imprescindible.

Sobre cómo llevan que Leonor se encuentre entre ellos, el marinero ha sido muy claro. “Con mucha naturalidad”, resalta sobre la auténtica personalidad de la hija de Felipe VI.

Leonor cuenta con una gran familia dentro de Elcano

La larga travesía que le espera a Leonor a bordo de Elcano supondrá un gran reto tanto para ella como para el resto de guardiamarinas. El jueves pondrán rumbo a Brasil, donde se espera que lleguen dentro de 22 días. Casi un mes en alta mar sin pisar tierra firme que les permitirá a los estudiantes conocer lo que significa la vida de un marine.

Por eso resulta fundamental que reine un buen ambiente ente los estudiantes del buque-escuela. Algo que el guardiamarina primero Julio Rubio Vecino ha confirmado sobre Leonor. “Una brigada de guardiamarinas es un grupo de personas en el que estamos todos muy unidos”, ha comenzado diciendo.

“Embarcar en este buque y realizar esta experiencia es muy importante para nosotros”, añade. “Lo que nos proporciona es unir lazos, no solo como amigos o compañeros, sino también como familia”, sentencia.

Con estas declaraciones se confirma que Leonor ha encontrado en Elcano una gran familia en la que apoyarse y disfrutar. Todos los compañeros coinciden en que están “contentos y felices”, de poder realizar esta travesía justo en estos momentos.

No obstante, se guardan mucho de hablar explícitamente sobre la heredera al trono, contribuyendo así a su protección. Y es que, pese a no haber distinción entre ellos, es imposible no pensar en quién es en realidad Leonor.

Por eso, cuando ponen un pie en tierra, la princesa trata de mezclarse con el resto para no acaparar la atención. Algo completamente imposible, pero que sus compañeros ya se toman con naturalidad.