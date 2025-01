Joaquín Sánchez y Susana Saborido dan el paso definitivo: 'Me harté de llorar'

A través de su última entrevista, Joaquín Sánchez ha dejado al descubierto el definitivo paso que ha dado junto a su mujer, Susana Saborido. Tal y como ha asegurado el exfutbolista, durante la grabación de su nuevo programa, volvieron a casarse 20 años después: “Me harté de llorar”.

El pasado 15 de enero, el exjugador de fútbol regresó a la pequeña pantalla con el estreno de El Capitán en América, el nuevo programa de Antena 3. Un proyecto audiovisual que ha tenido la oportunidad de grabar junto a su esposa y sus dos hijas.

Durante los episodios que componen dicho formato, se documentará el último viaje que han hecho Joaquín Sánchez y Susana Saborido por Estados Unidos. En él, han tenido la oportunidad de convivir con una familia de indios navajos e, incluso, de celebrar una boda en Las Vegas.

Una información que el deportista y su mujer no han tenido ningún problema en desvelar durante su última entrevista para Pronto. Tal y como han confirmado, uno de los momentos más emotivos de esta experiencia fue, precisamente, su nuevo paso por el altar 20 años después de darse el ‘sí, quiero’.

“Sí, fue en Las Vegas y me harté de llorar. Cuando ves entrar a tu mujer tan guapa, vestida de blanco, y tú estás allí con Elvis Presley tocándote la guitarra... Fue maravilloso”, ha asegurado Joaquín Sánchez.

No hay ninguna duda de que, para Joaquín Sánchez, su segunda boda con Susana Saborido fue muy especial. Tanto es así que en aquel momento no pudo contener las lágrimas: “Me harté de llorar”.

Sin embargo, la mujer del exfutbolista ha confesado que, al principio, era una experiencia que no le “llamaba” del todo la atención. “Creía que iba a ser como de cachondeo, pero fue tan bonito que terminamos llorando los cuatro”, ha añadido a continuación.

Por otro lado, Joaquín Sánchez no ha tenido reparos en desvelar la sensación que sintió al poder pasearse por los sitios sin ser reconocido. “¡Hasta me bañé en pelotas en el cañón del Colorado! Nunca había hecho algo así”, ha asegurado con su característico toque de humor.

Además, el marido de Susana Saborido también ha desvelado todas las cosas que ha descubierto de su mujer y sus hijas durante este apasionante viaje por Estados Unidos:

“Al estar tantas horas juntos, ha habido momentos mágicos. Yo he ganado mucho con mis hijas, porque ellas se han abierto mucho más a mí. Cuando no tienes tiempo, pierdes esa confianza y ahora me preguntan y me pueden contar cualquier cosa, igual que se lo cuentan a su madre”.