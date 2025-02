Maica y Álex Ghita dan la vuelta a 'GH Dúo' en el último momento: 'Estoy con...'

Maica y Álex Ghita han conseguido que la audiencia de GH Dúo ponga toda su atención en ellos. Los concursantes han protagonizado esta semana una situación que ha dejado a la vista sus sentimientos. Concretamente, ha sido el ex de Adara Molinero el primero en sincerarse: "Estoy con los seis sentidos pendientes a lo que ella me dice, cómo mueve las manos, a los ojos...".

Momentos antes, Ghita mantenía una charla con Óscar delante de Maica y de Romina. Ambos hablaban del físico de las chicas que habitan la casa de Guadalix.

"Romina está buena", soltaba Álex. "Y Maica también está muy buena", añadía por su parte Óscar. Entonces, el entrenador personal hacía un comentario que pocos esperaban: "Sí, pero a Maica la veo para una relación seria".

Álex Ghita revela sus sentimientos ante la propia Maica

A continuación, Álex entró en el confesionario para desahogarse todavía más. "Para mí Maica es mucho más que un físico. Ella está por encima de todas", reveló.

Reconociendo que está atento a todos y cada uno de los movimientos de la murciana, Álex Ghita admitió que para él es muy importante el "lenguaje corporal que tiene conmigo". Finalmente, el concursante desveló que es una de esas personas "que apuestan por el amor".

Maica también tuvo ocasión de compartir cuáles son sus preferencias a la hora de enamorarse. Y no tuvo problema en hacerlo delante de Álex.

Fue Romina quien le preguntó cuál era su hombre ideal, a lo que Maica respondió sin esconderse. "Me gustan morenos, altos, y que sea, sobre todo, buena persona".

Tras confesar uno y otro lo que piensan sobre el amor, ambos protagonizaban un momento de acercamiento en la fiesta pirata. Álex se reafirmaba en confesar lo que sentía: "Un minuto contigo me sirve más que un día entero con otra persona", reconoció. Unas palabras ante las que Maica reaccionó diciendo que le parecía "muy bonito" lo que acababa de escuchar.

Álex Ghita no esconde sus sentimientos

Sin embargo, Romina le reveló entonces algo que le hizo cambiar de opinión por un momento: "Uy, qué cucaracho", soltó la concursante.

Quedó claro después que para Álex no será fácil conseguir su objetivo. "Va a ser muy difícil que realmente llegue a tener algo bonito con Maica. Mucha gente se va a encargar de estropearlo antes de empezar", admitió.

La murciana, tras confirmar a Ghita que lo suyo es "amistad", acudía al confesionario para sincerarse.

"Súper, ¿sabes lo que me dijo un brujo hace como tres años?", comenzó preguntando. "Que iba a encontrar al amor de mi vida a los 26 en Madrid. Pero no digo que sea él... Hoy me ha hecho un postre, un bizcocho muy bonito".