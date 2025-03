Lydia Lozano vuelve a hablar del caso de Ylenia Carrisi: 'Ahora lo suelto todo'

Lydia Lozano ha dejado a más de uno sin palabras con la última e inesperada decisión que ha tomado. Aunque en el pasado aseguró que no iba a hablar más del caso de Ylenia Carrisi, ha vuelto a mencionar el tema durante su última entrevista: “Ahora lo suelto todo sin una lágrima”.

Este miércoles, 19 de marzo, la revista Diez Minutos ha publicado la última charla que han tenido con Lydia. Conversación que ha girado en torno a su nuevo libro, La venganza de la llorona.

No obstante, Lydia Lozano no ha tenido ningún problema en tratar otros temas más personales, entre ellos, el caso de Ylenia Carrisi. Un asunto del que prometió que no iba a volver a hablar jamás.

Fue en Año Nuevo de 1993 cuando la hija de los cantantes Al Bano y Romina Power desapareció con tan solo 23 años. Durante años, estos dos conocidos artistas no cesaron en su búsqueda, pero con el paso del tiempo, sus esperanzas por encontrarla comenzaron a difuminarse.

Sin embargo, el 19 de febrero de 2005, Lydia Lozano aseguró en el plató del programa Salsa Rosa que Ylenia Carrisi seguía viva y que tenía datos que lo demostraban. Finalmente, aquella información resultó ser falsa y esta metedura de pata la ha acompañado durante todos estos años.

Ahora, la colaboradora de televisión ha vuelto a hablar del caso de Ylenia Carrisi durante su última entrevista, aunque, eso sí, con toda la prudencia y discreción posible. “Ahora lo suelto todo sin una lágrima”, ha asegurado la comunicadora.

Lydia Lozano vuelve a mencionar el caso de Ylenia Carrisi en su entrevista

Durante dicha entrevista, la periodista Susana Jurado le ha preguntado a Lydia Lozano si su libro fue una terapia para ella “cuando acabó Sálvame”. Cuestión que la colaboradora de televisión no ha tenido reparos en responder:

“Sí, porque en ese momento mucha gente me decía: ‘¿Por qué no te jubilas? ¿Por qué no te quedas en casa?’. Yo creo que hay que tener la cabeza ocupada y yo, mientras pueda, seguiré trabajando[…]Fue mi terapia. Gracias al libro me he quitado muchas capas, soy más yo, y he aprendido a relativizar mis problemas en la tele”.

A raíz de estas declaraciones, la trabajadora de la citada revista ha querido ir un paso más allá. Tanto es así que no ha dudado en preguntarle a Lydia Lozano si se estaba refiriendo a todos los problemas que le supuso el caso de Ylenia Carrisi.

“Ahora lo suelto todo sin una lágrima. Mira, el otro día en Ni que fuéramos hablaron mis compañeros de ese tema, picándome, y no pasó nada. Todos me felicitaron porque vieron que lo había superado”, ha aclarado a continuación la entrevistada.