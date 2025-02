Jasmine Carrisi, hermana de la desaparecida Ylenia Carrisi, lo cuenta todo: 'No es…'

Jasmine Carrisi, hija del cantante Albano, ha roto su silencio para contar cómo ha vivido ella la ausencia de la desaparecida Ylenia Carrisi. “No es algo que he vivido, aunque a veces lo hablamos entre hermanos”, ha asegurado la joven.

Este lunes, 17 de febrero, el portal de noticias Informalia ha publicado la última y reveladora entrevista que Beatriz Cortázar le ha hecho a esta joven promesa de la música italiana.

Durante su charla, Jasmine Carrisi ha hablado, entre otras cosas, de su debut en la industria con su tema Non adesso. Además, no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre varios aspectos relacionados con su núcleo familiar.

Sin embargo, y como era de esperar, las declaraciones que más han llamado la atención han sido las relacionadas con su hermana Ylenia Carrisi. Fue en Año Nuevo de 1993 cuando la hija de los cantantes Al Bano y Romina Power desapareció con tan solo 23 años.

Durante todo este tiempo, ambos han vivido en una angustia constante al no saber qué es lo que realmente pasó con su hija. No obstante, este problema familiar separó sus caminos y el artista se casó con Loredana Lecciso, madre de Jasmine Carrisi. Aunque su matrimonio también se rompió.

Ahora, esta joven promesa de 24 años ha roto su silencio para desvelar cómo ha vivido ella, la desaparición de su hermana Ylenia Carrisi. “No es algo que he vivido”, ha asegurado la cantante.

Jasmine Carrisi desvela la verdad sobre la desaparecida Ylenia Carrisi

Durante esta entrevista, Beatriz Cortázar ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Jasmine Carrisi por su hermana, la desaparecida Ylenia Carrisi. Tanto es así que no ha tenido reparos en preguntarle si se habla de ella “en casa”.

Una cuestión que la cantante no ha tenido reparos en despejar: “No. Realmente no es algo que he vivido y, aunque a veces lo hablamos entre hermanos, porque no es un tema tabú, tampoco es recurrente”.

Además, Jasmine Carrisi no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre la separación de sus padres. Una ruptura que tiene su origen en la vuelta a los escenarios de Al Bano y Romina Power tras años distanciados:

“Lo más duro de esos momentos fue el acoso de los medios y todo lo que se comentaba en tantos artículos y programas. Entiendo que los de fuera lo ven como un entretenimiento, pero para mí fue muy duro vivir esa atención mediática tan potente”.

Por otro lado, Jasmine Carrisi también ha aclarado que nunca vivió “como algo negativo la vuelta de los dos a los escenarios”. “Compartí muchos momentos con ellos, ya que los acompañé a algunos conciertos”, ha añadido a continuación.

Finalmente, la hermana de Ylenia Carrisi ha dejado claro que sus “padres hoy tienen una relación muy pacífica”. “Aunque son dos personas muy diferentes, saben llevarse y entenderse bien”, ha sentenciado la artista.