Luis Rollán se pone serio con el novio de Anabel Pantoja: 'Se lo he dicho en privado’

Luis Rollán se pone serio a la hora de pronunciarse sobre la última información que ha salido a la luz relacionada con David Rodríguez. Tanto es así que no ha tenido ningún problema en defender al novio de Anabel Pantoja ante los reporteros: “Se lo he dicho en privado”.

Fue el pasado 30 de enero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo saltar todas las alarmas alrededor de esta mediática pareja. Aquel día, dicho organismo emitió un comunicado anunciando que se había abierto una investigación contra ellos por presunto maltrato infantil.

Desde entonces, tanto Anabel Pantoja como el padre de su hija no han dejado de estar en el punto de mira. Tanto es así que, en las últimas horas, ha comenzado a circular un preocupante rumor.

Tal y como han asegurado en Espejo Público, el entorno de la influencer habría comenzado a sospechar de David. Además, habrían puesto en duda la versión que ha dado el fisioterapeuta sobre lo que realmente le sucedió a la pequeña.

Ahora, y con la relación de Anabel Pantoja puesta en entredicho, Luis Rollán ha decidido dar un paso al frente. Este miércoles, 5 de febrero, el colaborador de televisión se ha puesto serio para defender públicamente a su amiga y su novio.

Tanto es así que, ante las cámaras de Europa Press, no ha tenido reparos en asegurar que él jamás ha desconfiado de David Rodríguez. Además, ha querido aprovechar la ocasión para dedicarles unas palabras:

“Yo desde aquí mandarle, bueno, se lo he dicho en privado, pero desde aquí mandarle todo mi cariño, mi apoyo y mi amor, y que no está sola, no están solos”.

Luis Rollán, muy serio, asegura que confía y apoya al novio de Anabel Pantoja

Tras mostrarles públicamente todo su apoyo a Anabel Pantoja y su pareja, Luis Rollán ha compartido lo que piensa sobre los últimos rumores que se han generado alrededor de David.

Tanto es así que, cuando los reporteros le han preguntado por la supuesta desconfianza que el entorno de la influencer ha generado hacia el fisioterapeuta, ha sido muy claro al respecto. “No me creo nada de eso. Yo confío en ellos, en los dos”, ha asegurado el colaborador de televisión.

Además, Luis Rollán no ha querido dejar pasar la ocasión para dedicarle unas palabras a Anabel Pantoja y su actual pareja en estos duros momentos de sus vidas:

“Lo único que te puedo decir es que ella y su pareja tienen todo mi apoyo... Que bastante mal lo han pasado con lo que han tenido que vivir para que ahora se siga con toda esta historia.[…]Escucho cosas tan horrorosas y tan feas que, honestamente, no lo entiendo ni lo comparto”.

Finalmente, Luis Rollán no ha dudado a la hora de hacerle una recomendación a Anabel Pantoja ante la citada agencia de noticias: “Que ponga todo en manos de sus abogados”.

“Cuando consideras que se está faltando a la verdad y están acusándote de cosas que no has hecho, quien acuse lo tiene que demostrar”, ha sentenciado el colaborador de Telecinco.