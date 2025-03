Lourdes Montes toma una decisión en pleno embarazo que deja sin palabras a Fran Rivera

Lourdes Montes y Fran Rivera están a punto de dar la bienvenida a su tercer hijo en común. Tras el nacimiento de Carmen en 2015 y de Curro en 2019, la familia se prepara para recibir a un nuevo varón. La diseñadora sevillana ha compartido en redes sociales cómo vive esta última etapa de gestación y ha hecho un anuncio que ha dejado mudo a Fran Rivera: "Se acerca el momento".

Con 36 semanas de embarazo, la cuenta atrás ha comenzado. La esposa de Fran Rivera ha mostrado a sus seguidores cómo está organizando todo para la llegada de su bebé. En su Instagram, Lourdes Montes ha compartido detalles de los preparativos, desde la primera ropa del recién nacido hasta la maleta que llevará al hospital.

A través de una fotografía en su casa de Sevilla, Montes ha enseñado su equipaje listo. Se pueden ver delicados conjuntitos para el bebé y algunos accesorios esenciales para el momento del parto.

Lourdes Montes se pronuncia sobre el parto de su tercer bebé junto a Fran Rivera

"Se acerca el momento y ya he preparado todo para su llegada. Desde los primeros conjuntitos hasta mi maleta para llevar al hospital", ha escrito Lourdes Montes.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la elección del color para la ropa del bebé. "¡Me ha dado fuerte por el tono verde esta vez y la verdad que me encanta!", ha confesado.

Con entusiasmo, también ha pedido consejo a sus seguidores: "No sé si me olvido algo. ¿Qué es lo que no podría faltarte a ti en la maleta?".

Este anuncio ha generado una gran repercusión entre sus seguidores, quienes han llenado la publicación de comentarios y consejos. Muchos han recordado su propia experiencia en el hospital y han compartido recomendaciones sobre lo imprescindible para el parto y los primeros días del bebé.

Fran Rivera se queda sin palabras ante el anuncio de Lourdes Montes

Por su parte, Fran Rivera no se ha pronunciado aún sobre los preparativos de Lourdes Montes, pero es seguro que está emocionado.

La llegada de su tercer hijo con Lourdes supone otro capítulo en su vida como padre, habiendo comenzado su paternidad en 1999 con el nacimiento de su hija mayor, Tana Rivera. Quien es fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo.

Con la emoción en el aire y los últimos detalles ya listos, Lourdes Montes espera con ilusión el gran día. La recta final del embarazo avanza y, en pocas semanas, la familia Rivera Montes celebrará la llegada de su nuevo integrante. Un momento especial que, sin duda, marcará sus vidas para siempre.