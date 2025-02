Lo sucedido en 'Vamos a Ver' termina con la paciencia de Patricia Pardo: 'No soy…'

Patricia Pardo perdía la compostura en pleno directo al escuchar un testimonio que no pudo evitar que le afectara. Durante la emisión de Vamos a Ver, una mujer explicó que dejó de pagar el alquiler de una vivienda cuyo arrendamiento servía para costear la residencia de una anciana con Alzheimer. "No soy la única que está generando ese problema", argumentó la inquilina, quien provocó que la mujer de Christian Gálvez se mostrara más sincera que nunca hasta ahora.

La citada mujer explicó que no se negaba a pagar, pero que solo podía ofrecer 500 euros al mes. "Solo puedo dar eso", argumentó. Preguntada por la posibilidad de abandonar la vivienda, la inquilina se negó e invitó a la cadena privada a ofrecerle una solución.

"Sois de Telecinco. Que me den un piso y yo me voy a donde sea. Me da igual el barrio, pero dadme una solución", se defendió.

Patricia Pardo pierde los papeles ante lo que ella considera una injusticia

Fue entonces cuando Patricia Pardo, muy alterada, estalló en pleno directo. "Te vas a un piso que puedas pagar", comenzó diciendo. A continuación, le reprochó el hecho de haberse comprometido a abonar una determinada cantidad a la que no puede hacer frente.

"Luego tienes el santo morro de decir en una televisión que a dónde vas y qué vas a hacer. Pues para empezar, no tener tanta jeta", soltó Patricia Pardo con firmeza.

Inmediatamente después, la periodista, consciente del nerviosismo con el que se había pronunciado, pidió perdón al propietario de la vivienda. "Te pido disculpas, Manuel, pero estos temas nos enervan en la mesa", reconoció la comunicadora.

El afectado, que apenas podía contener la emoción, admitió que se sentía profundamente traicionado: "Lo hemos hecho con total confianza", aseguró. "Sabemos que la situación de pagar un alquiler es complicada, pero había confianza plena. Nos dijeron que no había ningún problema, sabían que era para pagar gastos", continuó diciendo.

La mujer de Christian Gálvez se vio en la obligación de disculparse por su tono

Después, el afectado daba algunos detalles más sobre lo sucedido: "Nos dejó de pagar en el primer mes. Nos dio un ingreso de 700 euros, luego nos dio 300 euros a finales de diciembre". Una cantidad con la que Manuel debe sufragar los gastos que supone la residencia en la que se encuentra su madre.

Antes de cortar la conexión, Pardo insistió nuevamente en su apoyo al propietario: "De verdad que lo siento", repitió. La gallega compartió su deseo de que solucionara la situación planteada lo antes posible: "Que se haga justicia. ¡Ya está bien!", expresó la periodista.

A continuación, la presentadora volvió a quejarse de lo que para ella es algo incomprensible. "Encima de que son presuntos delincuentes, porque están cometiendo un delito, parece que les estamos regalando un relato ganador y no es así". Unas palabras con las que Patricia Pardo dejó claro que el debate abierto en Vamos a ver le afecta especialmente.