Giro de 180º con la decisión de Elsa Pataky con Chris Hemsworth: ‘Estamos…’

Elsa Pataky y Chris Hemsworth forman una de las parejas más estables de Hollywood. Juntos han formado una preciosa familia numerosa gracias a sus tres hijos que ayudó a la actriz a tomar una determinación: dedicarse a su familia. “Estamos dando pasos muy avanzados para que la mujer pueda tomar decisiones sin ser criticada”, ha asegurado en su última entrevista.

Pataky optó por parar su carrera cinematográfica para cuidar de sus tres hijos y no todo el mundo entendió su decisión. No obstante, pese a las críticas, la mujer de Chris Hemsworth se siente plena y feliz. “Mi decisión ha sido tomada con completa libertad y he hecho lo que yo quería hacer”, ha recalcado.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth toman una determinación

Durante años, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han sido considerados un modelo de familia feliz y estable. Con tres hijos en común, la pareja ha mantenido una imagen de armonía y dedicación familiar. Lejos de quedarse a vivir en Estados Unidos bajo el foco de la fama, ambos optaron por residir en Australia donde disfrutan de la naturaleza.

Ese siempre ha sido el gran sueño de Pataky que ha podido alcanzar junto al de convertirse en madre. Precisamente, fue su maternidad lo que hizo que Elsa tomara una determinación: dedicarse plenamente a cuidar de su familia y aparcar su carrera profesional. “Estamos dando pasos muy avanzados para que la mujer pueda tomar decisiones sin ser criticada”, ha defendido en su entrevista a La Vanguardia.

Su decisión no fue bien recibida por los medios que cuestionaron por qué no era Chris Hemsworth el que dejara a un lado su trabajo. No obstante, para Elsa no se trató de un sacrificio, sino de algo que realmente quería hacer. “He tenido tres niños maravillosos y he sido capaz de dejarlo todo por ellos y estar presente cada día en sus vidas”, explicó.

Para ella, ser madre ha sido el papel más importante y difícil que ha desempeñado y del que jamás se arrepentirá. “Mi determinación ha sido tomada con completa libertad y he hecho lo que yo quería hacer”, ha señalado.

La actriz española asegura ser una “mujer con suerte”, porque reconoce que ha podido elegir y permitírselo económicamente. Valora la libertad de elección y está convencida de que “cada vez hay más igualdad”.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth se alejan de los focos de Hollywood

Se podría decir que Elsa Pataky y Chris Hemsworth han desafiado por completo los convencionalismos de Hollywood. A pesar de ser dos grandes actores internacionales, su vida está muy alejada del foco y el glamour de las estrellas.

Además, la relación de Elsa y Chris ha sido un ejemplo de amor y apoyo mutuo. Chris Hemsworth, conocido por su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha sido un compañero comprensivo. Juntos, han trabajado para mantener una relación sólida, a pesar de las exigencias de sus carreras.

Esto les ha ayudado a que la crianza de sus tres hijos haya sido una experiencia compartida. Elsa siempre se ha mostrado feliz con la familia que ha formado con Chris y así se puede apreciar en sus redes sociales. Y es que lo que más les gusta es poder hacer planes juntos y disfrutar de la naturaleza salvaje que regala Australia.

Sin embargo, no todo es de color de rosa, en su reciente entrevista, Pataky ha confesado los restos y dificultades de la maternidad. “Ser madre tiene muchos retos, pero también es una de las cosas más bonitas”, ha opiado. “Hay que poner mucho esfuerzo”, afirma, aclarando que quedarse al cuidado de los hijos no es una decisión cómoda ni fácil.