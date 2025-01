Llega la felicidad a casa de Raphael y Natalia Figueroa: ya está todo confirmado

Raphael sigue adelante con el tratamiento indicado por sus médicos después de recibir el alta hospitalaria el pasado 27 de diciembre. El cantante, que se vio obligado a cancelar varios conciertos de su gira americana, ha visto ahora cómo se ha confirmado una noticia que le llena de felicidad. El nombre del artista aparece en la lista de participantes del Concert Music Festival 2025, que se celebrará durante los meses de julio y agosto.

Un festival que tendrá lugar en el Poblado Marinero de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera, Cádiz, y cuyo cartel cuenta con destacados artistas nacionales e internacionales.

En concreto, está previsto que el intérprete de Yo soy aquel se suba al escenario el sábado 12 de julio. Una actuación que seguro sus incondicionales esperan con gran ilusión. Con todo, habrá que esperar a que la evolución del cantante sea favorable para confirmar que de nuevo se pone delante de un micrófono.

Raphael tiene prevista una actuación en julio en Chiclana de la Frontera

Cabe recordar que en la web de Raphael es posible adquirir entradas para sus próximos conciertos. El marido de Natalia Figueroa se vio obligado a cancelar las actuaciones programadas para principios de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México.

Sin embargo, está disponible la opción de asistir a su gira nacional, cuya primera actuación será en el mes de mayo en Elche. A continuación, las siguientes paradas serían las plazas de toros de Almería y Albacete. Poco después la gala Starlite de Marbella, en la que Raphael ya ha estado presente en otras ocasiones.

El jiennense, que lleva seis décadas dedicándose a lo que más le gusta, ha visto por ahora interrumpida su carrera musical. Sin embargo, a la vista de las últimas informaciones, todo apunta a que Raphael volverá a poner voz a sus canciones.

Cabe recordar que el artista ya ha mostrado su malestar con el hecho de tener que verse apartado de su público.

El andaluz no tiene intención alguna de retirarse. "Le puedo jurar es que yo no me voy a retirar nunca", reconocía en una entrevista al ser preguntado si se plantea dejar de cantar. Raphael tiene claro que quiere seguir dedicándose a lo que más le apasiona.

Raphael desea con fuerzas poder subir de nuevo a un escenario

El único cantante hispano con un disco de uranio por la venta de más de 50 millones de discos quiere seguir en activo.

Paloma Barrientos recordaba la pasada semana en TardeAR que "Raphael tiene su estudio en su casa". Un espacio que le permite al cantante seguir con su música preparándose para cuando pueda reunirse de nuevo con sus seguidores.

El pasado 26 de diciembre los médicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid, centro en el que permaneció internado el cantante, confirmaron su diagnóstico. "Linfoma cerebral con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo". Solo queda esperar a que su evolución sea favorable y pueda cumplir su sueño de cumplir con sus compromisos profesionales.