Giro de 180º con lo que Marieta ha confesado de Suso en 'GH Dúo': 'Todos los días'

Hace un mes y medio que Marieta, concursante de GH Dúo, se despidió de su novio Suso Álvarez. La concursante ya expresó antes de entrar en la casa de Guadalix que tenía miedo de separarse físicamente de su pareja. Sin embargo, y tras varias semanas sin verle, Marieta ha contado que Suso le pide matrimonio "todos los días".

Era Sergio el que sugería que por el día de los enamorados Suso podía "hincar rodilla". Fue entonces cuando Marieta desveló que su chico le ha pedido matrimonio muchas veces incluso "delante de mis padres".

Según la concursante, ella siempre ha respondido de manera afirmativa. "Por eso yo ya le digo a todo el mundo que estoy casada", revelaba la ilicitana.

Marieta ha desvelado algo importante que tiene que ver con Suso

A lo largo de estas semanas Marieta ha cogido la confianza suficiente como para sincerarse con algunos de sus compañeros de la casa de Guadalix de la Sierra. En concreto daba detalles sobre sus preferencias sexuales. "En mi caso, mi fantasía siempre ha sido con una chica, pero ya voy tarde", comenzaba diciendo.

Y añadió después refiriéndose a su novio: "Ya voy tarde porque con Suso no voy a hacer nada", aseguraba la joven a sus compañeros.

El primero en reaccionar era Óscar, quien quería saber si su compañera estaría dispuesta a hacer "un trío". Marieta no tardaba en contestar con una negativa: "¿Con Suso? Ni loca. No voy a dejar que nadie le toque vamos, me muero", zanjaba negándose en rotundo a la posibilidad de abrir los límites de su pareja.

Suso, desde el plató del programa de Telecinco, ha reconocido en más de una ocasión que nota la ausencia de su chica. "La echo mucho de menos", reconocía desvelando que en un principio él "pensaba que lo iba a llevar mejor".

Marieta no dejaría que otra chica tocara a su novio

Antes de comenzar su andadura en GH Dúo Marieta tomó una decisión. La creadora de contenido explicó cuál era su intención durante el reality. "Tengo que reafirmar que mi relación es real y que va a poder con todo", aseguraba entonces.

La concursante no ocultaba su temor al tener que permanecer sin tener cerca a su novio. "Son muchas semanas separados, pueden pasar muchas cosas", dejaba caer. La que fuera concursante de La Isla de las Tentaciones tuvo claro desde el principio que su entrada en el reality iba a suponer un cambio en su relación de pareja.

La pareja confirmó su relación el pasado mes de agosto, sin embargo, fue en junio del año pasado cuando comenzaron a interactuar en el plató de Así es la vida. Ella acababa de regresar de Honduras y, mientras todo el mundo pensaba que tenía algo con Rubén Torres, la realidad era bien distinta. Ella estaba soltera y abierta a conocer a chicos nuevos, entonces Makoke animó a Suso Álvarez a quedar con Marieta fuera de cámaras.