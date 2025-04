Kiko Hernández confirma la noticia más triste de Anabel Pantoja: 'No quiere verle'

Kiko Hernández ha confirmado la información que más dolor causa en Anabel Pantoja: Merchi y no novio no se llevan bien. Justo cuando parecía que la influencer había alcanzado una estabilidad en su vida, un nuevo revés llega para ensombrecer su felicidad. “No quiere verle”, señaló Kiko tras analizar el último encuentro entre el fisioterapeuta y Merchi, la madre de Anabel.

En las imágenes se ve cómo Merchi se mantiene alejada de su yerno mientras este, Anabel y su suegro salen del aeropuerto de Sevilla. En un momento dado, la madre de la influencer se acerca a su hija y al padre de David, pero el fisioterapeuta sigue adelante. Para el colaborador no hay margen de dudas y este momento confirma la mala relación entre ellos.

Kiko Hernández acaba con la felicidad de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha volado nuevamente hasta Sevilla para pasar unos días con su familia. A su llegada al aeropuerto, la influencer, acompañada por su novio David y el padre de este, tuvo una cálida bienvenida. Merchi la esperaba, pero el recibimiento desveló la realidad de Anabel, según Kiko Hernández.

Tras analizar las imágenes, Kiko confirmó la información más triste para la influencer: Merchi y David no se llevan bien. “No quiere verle”, explicó el colaborador después de ver cómo la madre de Anabel no saludó al fisioterapeuta a su llegada a Sevilla.

​La relación entre la madre de la influencer y el fisioterapeuta, ha experimentado un notable distanciamiento en los últimos meses. Este cambio ha generado especulaciones y debates en los medios de comunicación, intentando desentrañar las causas de esta tensa situación familiar. Aunque Anabel mantiene que todo está bien y evita entrar en rumores, Kiko Hernández ha arrojado luz sobre este distanciamiento.

Merchi siempre ha sido muy protectora con Anabel, pero tras el ingreso de Alma a principios de año, todo se enfrió con David. Sus diferencias han marcado un antes y un después y han acabado afectando a la dinámica familiar. Para Kiko, las imágenes de la llegada al aeropuerto hablan por sí solas y no hay lugar a dudas sobre la mala relación.

Mientras Anabel y el padre de David se dirigen a saludar a Merchi, el cordobés continúa adelante sin pararse. Tampoco la saluda cuando coinciden en el ascensor. Aunque se apuntó que podía deberse para evitar la prensa, lo cierto es que no se dirigen la mirada en ningún momento.

Kiko Hernández confirma la mala relación entre Merchi y David Rodríguez

Tras la confirmación por parte de Kiko Hernández sobre la madre de Anabel, ahora la cuestión que se planta es otra. ¿En qué momento se produjo la mala relación entre Merchi y el novio de Anabel?, es la pregunta que se han hecho todos los medios.

Uno de los eventos que marcó el inicio de este distanciamiento fue la hospitalización de Alma, hija de Anabel y David. Durante este periodo, Merchi asumió un papel activo en el cuidado de su nieta, brindando apoyo a la pareja. Sin embargo, tras la recuperación de Alma, comenzaron a surgir diferencias que afectaron la dinámica familiar.

“Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta”, aseguró Marisa Martín-Blázquez hace unos días en TardeAR. Según contó, durante una declaración judicial relacionada con el caso de Alma, David mencionó a Merchi. Aunque no hubo intención de perjudicarla, no le sentó bien ser nombrada en ese contexto.

Ahora, las imágenes analizadas por Kiko confirman este rumor y añade el toque gris a la vida de Anabel. Las dos personas más importantes en su vida no se llevan bien y esta mala relación es, además, sabida por toda la prensa. Lo que sitúa a la influencer en un delicado y complicado momento.