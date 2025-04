Nadie esperaba lo que Kiko Hernández ha destapado sobre la madre de Anabel Pantoja

Kiko Hernández se estrenó hace unos días como colaborador del nuevo espacio que sustituye a Ni que fuéramos en Ten. El tertuliano, que ahora comenta la actualidad de la crónica social de la mano de Carlota Corredera, ha dado una información relevante sobre la madre de Anabel Pantoja. El marido de Fran Antón destapaba en directo la actitud soberbia con la que la influencer se dirige a Merchi.

Una situación que la que fuera pareja de Bernardo Pantoja lleva tiempo aguantando. Aun así, según Kiko Hernández, la madre de Anabel se desahoga con sus amigas, que son quienes le han transmitido al colaborador lo que sucede. Al parecer, las confidentes de Merchi dicen que la situación les da "pena".

La mujer se desvive por ayudar a la pareja mientras, todo según Kiko Hernández, ella no recibe en absoluto buenas palabras por parte de Anabel.

Kiko Hernández pone sobre la mesa cómo es Anabel Pantoja con Merchi

Lo cierto es que Mercedes Bernal ha demostrado siempre estar al lado de su hija. La ha criado y educado, la ha defendido en diferentes realities, ha sido su apoyo en sus reveses amorosos y la atendido en su maternidad.

Sin embargo, la relación de ambas pasó por momentos complicados. La propia Anabel confesaba que cuando ella era una adolescente su comportamiento no era precisamente ejemplar. “Le hacía la vida imposible a mi madre", explicaba la sevillana en 2022 durante su paso por Supervivientes.

"Yo solo quería vestirme de una marca de ropa y mi madre no me podía comprar más que un jersey de esa firma. Yo se lo reprochaba amenazándola con que me iría con la otra parte de la familia”, reconocía la prima de Kiko Rivera.

Un relato que coincide con el trato que Kiko Hernández ha desvelado que Anabel Pantoja tiene hacia su madre. El tertuliano ha insistido a lo largo de su intervención en Tentáculos que esta situación viene de atrás. De hecho, ponía como ejemplo un vídeo de la andaluza de la época que salía con Omar Sánchez.

Merchi ha transmitido a sus amigas lo que sucede con Anabel Pantoja

Merchi, que se trasladó a Canarias unas semanas antes de que su hija diese a luz, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Durante el ingreso hospitalario de la pequeña Alma, la madre de Anabel Pantoja se dejó ver completamente devastada en un momento tan delicado.

Siempre atenta a lo que Anabel y la pareja de esta necesitaban, Merchi se encargó de la logística durante los 18 días que su nieta permaneció ingresada. Ella era quien entraba y salía del centro hospitalario y quien llevaba a los padres de Alma los enseres que necesitaron. Además, fue Merchi también quien recibía a las continuas visitas que llegaron a Gran Canaria para arropar a la pareja.

A su salida del hospital, Anabel no tardó en mostrar su agradecimiento a quienes estuvieron a su lado en los momentos más delicados. En concreto, se refirió a su madre por el apoyo incondicional que recibió de ella. Ahora, sin embargo, la información aportada por Kiko Hernández deja a la vista que esta relación madre e hija no es tan idílica como parece.