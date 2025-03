Jessica Bueno se queda sin palabras: por fin se destapa quién es el topo de Luitingo

La relación entre Jessica Bueno y Luitingo, tras romper su noviazgo, ha dado un giro inesperado. Luitingo y Jessica Bueno habían decidido terminar de forma cordial, pero todo ha saltado por los aires. Ahora, un nuevo dato ha sacudido el panorama mediático: se ha revelado la identidad de la persona que filtró el audio de Luitingo.

Todo ocurrió en el programa ¡De Viernes!, donde Jessica Bueno se sentó para hablar abiertamente sobre su estado emocional tras la ruptura. Pero lo que ella no esperaba era enfrentarse a unos audios de su expareja hablando con su entorno sobre ella y sus hijos.

La emisión de esas grabaciones fue un punto de inflexión. La posibilidad de mantener una relación respetuosa y tranquila tras la separación se desvaneció en un instante.

Luitingo habló sobre la familia de Jessica Bueno

El origen de esos audios ha sido una de las grandes incógnitas desde que salieron a la luz. Pero ahora, el programa TardeAR ha logrado contactar con una persona del círculo de Luitingo, quien ha ofrecido una revelación impactante.

“La conversación que se grabó y que le pusieron a ella se hizo en su propia casa. Se lo ha hecho alguien de su familia en el salón. Lo han traicionado, su propia familia”, afirmó esta fuente cercana.

Una confesión que cambia todo el panorama. Luitingo ha sido traicionado desde su círculo más íntimo. Nadie sospechaba que el responsable de la filtración pudiera ser un familiar directo del cantante.

La misma fuente también ha revelado cuál es el sentir actual de Luitingo tras este escándalo. "Lo único que te puedo decir es que quiere que lo dejen tranquilo", confesó la amiga de Luitingo.

Luitingo quiere centrarse en su carrera tras dejar a Jessica Bueno

"Dice que los medios no le dejan en paz y que él lo único que quiere es centrarse en su música. No quiere saber nada de los líos de parejas, no quiere tema de conflictos", explicó esta persona cercana.

Una noticia que sin duda habrá sorprendido a Jessica Bueno tanto como al propio Luitingo. Ninguno de los dos imaginaba que la persona que grabó la conversación estaba dentro del entorno más cercano del artista. Ahora, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo reaccionará Luitingo ante esta traición familiar?

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo. Lo que parecía una separación tranquila se ha convertido en uno de los culebrones más comentados del momento. Habrá que esperar para ver si Luitingo toma alguna medida contra la persona que ha roto su confianza o si prefiere centrarse en su música.