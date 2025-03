Impacto tras las declaraciones de Pepe Navarro sobre los problemas de Ivonne Reyes

Ivonne Reyes ha roto su silencio. La presentadora venezolana concedió el pasado miércoles una entrevista a la revista Lecturas en la que expuso su difícil situación personal y económica. Aunque lo que ha impactado en el mundo del corazón han sido las palabras de Pepe Navarro sobre los problemas que está viviendo Ivonne Reyes.

En la portada de la revista había una declaración demoledora: "Estoy arruinada, lo he perdido todo". La exmodelo confesó que la crisis que atraviesa la ha llevado a una grave depresión. "Estaba con depresión sin saberlo, no me lo podía permitir", revela.

"Había mucha gente que dependía de mí. Si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí. ¡Total, para qué! Vivo gracias a él", confesó Ivonne Reyes.

Ivonne Reyes confiesa que Alejandro Reyes ha sido su gran apoyo

Su hijo ha sido su mayor apoyo. Ha trabajado en lo que ha podido para ayudarla económicamente. Un sacrificio que Ivonne reconoce con orgullo.

Pero hay un punto que la sigue molestando, cada vez que en los medios se refieren a su hijo como "supuesto". En la entrevista, es clara: "Cuando se refieran a nuestro hijo, que se refieran bien. Es de él y mío, no es el supuesto, no voy a perder ya mi tiempo más, por nadie, no me compensa, quiero vivir".

Las declaraciones no han pasado desapercibidas. Especialmente para Pepe Navarro. El periodista no ha tardado en reaccionar.

Sin rastro de empatía, ha sido tajante: "Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental".

Pepe Navarro se pronuncia sobre los problemas de Ivonne Reyes

En cuanto a Alejandro Reyes, Navarro sigue en su postura de siempre. "Desde hace 10 años, le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo". Explica que las pruebas que le hicieron en su momento fueron determinantes.

"Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace 10 años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira, la depresión irá en aumento", ha confesado Pepe Navarro en TardeAR.

Las palabras del periodista han generado una gran conmoción, el entorno de Ivonne Reyes está en shock. La tensión es máxima, la historia, lejos de apagarse, vuelve a encenderse. El conflicto entre ambos sigue sin resolverse y la herida parece más abierta que nunca.