Javier de Hoyos no se corta y destapa lo ocurrido con Rosa Benito en un Corte Inglés

Javier de Hoyos ha desvelado una información sorprendente sobre Rosa Benito que no se sabía hasta ahora. El colaborador de Ni que fuéramos explicó que la ex de Amador Mohedano acudió a unos grandes almacenes y compró todos los discos que estaban a la venta de su hija. Benito no tuvo reparos en tomar esta drástica decisión, un gesto que, según de Hoyos, describe la relación que mantiene con Chayo Mohedano.

Al parecer, la carrera musical de la sobrina de Rocío Jurado no funcionaba todo lo bien que se esperaba. Prueba de ello era que sus discos seguían en la estantería, sin encontrar nadie que se interesara por ellos. La madre de la artista, consciente de la situación, quiso un día hacer algo con lo que demostró lo que para ella significa su hija.

Si bien María Patiño y Marta Riesco coincidían en calificar el gesto de "tierno", este bonito detalle no contó con el aplauso de Kiko Matamoros. El colaborador dejó claro que lo que debía haber hecho Rosa Benito es decirle a Chayo que no siguiera por el camino de la música.

Lo que Rosa Benito fue capaz de hacer por su hija Chayo Mohedano

La sobrina de Rocío Jurado comenzó en el mundo de la canción hace ya muchos años. Fue en 1999, cuando Chayo tenía veinte años, cuando publicó su primer álbum, Agua de sal. Más de dos décadas después, la hija de Amador Mohedano recuerda en cada entrevista que concede el “daño” que recibió desde algunos medios de comunicación.

La cantante ha denunciado en muchas ocasiones que se sintió “apaleada” en algunos platós de televisión cuando empezó en el mundo de la música. Según ella, estos espacios la tomaron con ella solo por registrar un incremento en sus datos de audiencia. En concreto, Chayo vio cómo desde Sálvame la cuestionaban por su carrera profesional y por determinados aspectos de su vida privada.

Consciente de que tiene “muchos enemigos en la prensa”, la hija de Rosa Benito se refirió en una entrevista a aquellos ataques recibidos durante años. "Ahora se tienen que poner muchos puntitos en la boca porque la vida me ha dado la razón", explicó con la cabeza bien alta.

Chayo Mohedano denunció los ataques recibidos hacia su persona desde Sálvame

Pese a no haber vendido todos los discos que hubiera deseado, la madrileña no se ha dado por vencida. En 2023 sacó un tema titulado De qué vas en el que lanzaba un claro mensaje al desaparecido programa de Telecinco.

Una letra en la que denunciaba los ataques recibidos y ante los que se plantaba definitivamente. "No consiento que alguien de tu rango me critique tanto, no sabes lo que sufrí hasta llegar aquí", se podía escuchar en la citada canción.

Ahora, el gesto que ha trascendido tuvo Rosa Benito con su hija, demuestra que Chayo siempre contó con el apoyo de los suyos. Una anécdota que, pese al comentario de Kiko Matamoros, ha tocado la fibra de la que fuera presentadora de Sálvame y de Marta Riesco.