Amador Mohedano da un giro de 180º a su historia con Rosa Benito: 'Me parece…'

El pasado jueves se anunció una noticia que ha generado gran expectación. Rosa Benito regresará a la televisión para conceder una entrevista en el programa ¡De Viernes!. Un regreso que ha causado revuelo y sobre el que su exmarido, Amador Mohedano, no ha tardado en pronunciarse: "Me parece bien".

En el programa TardeAR, el mismo jueves, Amador fue consultado sobre qué le parecía la vuelta de Rosa a los platós. Su reacción ha sido una sorpresa para muchos.

“Pues lo veré. Bueno, ¿sabes lo que me puede sorprender un poco? Que mis hijos, que son los que más hablan con ella, no me hayan dicho nada”, confesó Amador Mohedano.

Amador Mohedano da un giro de 180º a su historia con Rosa Benito

Estas palabras evidencian que el hermano de Rocío Jurado no estaba al tanto de la participación de Rosa en el programa. A pesar de esto, lejos de mostrar resentimiento o incomodidad, Amador ha dado un giro inesperado a su postura.

Cuando le preguntaron qué opinaba sobre la entrevista, su respuesta fue tajante. “Me parece muy bien, ella es libre y puede hacer lo que quiera y lo que le salga del corazón. Así la veo”, expresó con total naturalidad.

Unas palabras que han sorprendido a muchos. Durante años, la relación entre Amador y Rosa ha estado marcada por rumores y tensiones. Sin embargo, con esta declaración, Mohedano ha dejado claro que aún guarda cariño y respeto por su exmujer.

Los medios han especulado en numerosas ocasiones sobre la existencia de un mal ambiente entre ambos. Pero estas declaraciones han desmontado muchas teorías. Amador no solo respeta la decisión de Rosa, sino que también demuestra que sigue pendiente de ella.

Amador Mohedano ha demostrado que aún tiene buena relación con Rosa Benito

Este giro de 180º en su discurso ha generado múltiples reacciones. ¿Podría ser el inicio de una relación más cordial? Lo cierto es que, con sus palabras, Amador Mohedano ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de una nueva etapa.

El regreso de Rosa Benito a la televisión ha dado mucho de que hablar tras su entrevista más sonada. Y con las declaraciones de Amador, la expectación sobre su historia es aún mayor. ¿Habrá una respuesta de Rosa a las palabras de su exmarido? El tiempo lo dirá.

Además, este regreso televisivo de Rosa Benito podría significar un nuevo comienzo en su carrera. Sin duda, esta historia aún tiene mucho por contar.