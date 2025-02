Jarro de agua fría para Montse Germán en 'Com si fos ahir' tras un giro inesperado

Las relaciones de pareja son un equilibrio delicado, y si hay algo que puede hacer tambalearlo es una noche de fiesta inesperada. En el próximo episodio de Com si fos ahir, Sílvia, interpretada por Montse Germán, vivirá un nuevo desencuentro con Francesc.

Sin embargo, lo que parecía una simple salida nocturna terminará generando más de un problema. Mientras tanto, otros personajes también enfrentarán sus propios conflictos, desde inauguraciones que se complican hasta relaciones familiares marcadas por la envidia.

Jarro de agua fría para Montse Germán en Com si fos ahir

Todo comienza cuando Francesc acompaña a Itziar a hacer unos recados. Sin embargo, lo que debía ser un plan rápido acaba convirtiéndose en una noche de fiesta. El hombre llega a casa de madrugada, algo que a Sílvia no le hace ninguna gracia.

La tensión entre ambos no tarda en estallar, y la situación deja en evidencia que la relación podría estar entrando en una fase complicada. El personaje de Montse Germán no oculta su malestar, y aunque Francesc intenta restarle importancia, ella no está dispuesta a dejarlo pasar.

Una inauguración en riesgo

Mientras tanto, Gemma y Cristina están preocupadas. Es un día importante, pero la persona clave no aparece. Itziar, que tenía que estar en la inauguración, no da señales de vida. No responde a las llamadas, y la tensión va en aumento. ¿Dónde está? ¿Le habrá pasado algo?

El retraso genera nerviosismo y pone en peligro un evento que debería ser motivo de celebración. La incertidumbre crece, y Gemma y Cristina comienzan a temer lo peor. Veremos como avanza esta trama en los próximos capítulos de la serie.

Envidia entre hermanos

Por otro lado, Quique está decidido a reforzar su relación con Joel y lo invita a compartir momentos con él, Adrià y Cèlia. Quiere que se sienta parte de la familia. No obstante, lo que para él es un gesto natural, para Salva se convierte en un motivo de envidia.

Al ver la buena relación que tienen, Salva no puede evitar comparar su propia situación, lo que le genera una sensación de desplazamiento. Com si fos ahir sigue explorando las complejidades de las relaciones humanas, mostrando que cada decisión puede tener consecuencias.