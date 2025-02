Silencio total en 'Vamos a ver' tras la información de Alessandro Lequio: 'El juez...'

Alessandro Lequio se ha convertido en protagonista del programa de hoy de Vamos a ver. Y todo porque ha dado una información controvertida que ha provocado que el silencio total haya reinado en el plató.

En concreto, ha desvelado un dato relevante sobre la investigación a la que están siendo sometidos Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez. Investigación relativa a un presunto maltrato infantil hacia su hija. Así, recogiendo una información de prensa, Alessandro ha manifestado: “El juez considera que las lesiones de la bebé no son accidentales”.

Alessandro Lequio provoca silencio con sus manifestaciones en Vamos a ver

Vamos a ver lleva días poniendo sobre la mesa los novedosos datos que existen en torno al caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Hoy, ha abordado el hecho de que los dos, muy serios con la prensa, han tomado con su hija un vuelo a Córdoba, la tierra natal de él.

Ante esta situación y el mencionado caso, ha decidido intervenir Alessandro Lequio. Lo ha hecho exponiendo una información fundamental “Estaba viendo la revista Lecturas esta mañana. Y he visto un titular que me ha llamado la atención: «El juez considera que las lesiones de la bebé no son accidentales»”.

“«Y, según el auto de lesiones de la pequeña, las lesiones son compatibles con movimientos violentos de aceleración y desaceleración». Por tanto, se está diciendo algo más de lo que hemos dicho hasta ahora”.

La reacción a las declaraciones de Alessandro Lequio en Vamos a ver

La reacción en el plató de Vamos a ver ha sido inmediata. Un silencio total se ha apoderado del estudio, reflejando la gravedad de la información compartida.

No obstante, tras unos segundos de tensión, Pepe del Real, visiblemente molesto, ha tomado la palabra. Lo ha hecho para afirmar: “Eso no se puede decir, porque se refiere a una menor. Y eso es lo que cabrea a Anabel”.

“¿Tú te crees que es normal que una revista publique el parte de lesiones de una bebé? Son datos que tienen que ver con la salud de una bebé”.

Por su parte, Antonio Rossi ha defendido la libertad de prensa, señalando: “Es un auto judicial. Y cada uno publica lo que quiere y cada uno asume sus consecuencias”.

En conclusión, la intervención de Alessandro Lequio en Vamos a ver ha reavivado el debate sobre el papel de los medios en casos judiciales que involucran a menores. Su revelación, basada en información publicada por una revista, ha generado diversas reacciones y ha evidenciado la complejidad de informar sobre asuntos tan sensibles. A medida que avanza la investigación, es fundamental que el tratamiento mediático se realice con el máximo respeto y consideración hacia los derechos y el bienestar de todos los implicados.