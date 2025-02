Gerro d'aigua freda per a Montse Germán a 'Com si fos ahir' després d'un gir inesperat

Les relacions de parella són un equilibri delicat, i si hi ha alguna cosa que pot fer-lo trontollar és una nit de festa inesperada. En el pròxim episodi de Com si fos ahir, la Sílvia, interpretada per Montse Germán, viurà un nou conflicte amb en Francesc.

No obstant això, el que semblava una simple sortida nocturna acabarà generant més d'un problema. Mentrestant, altres personatges també afrontaran els seus propis conflictes, des d'inauguracions que es compliquen fins a relacions familiars marcades per l'enveja.

Gerro d'aigua freda per a Montse Germán a Com si fos ahir

Tot comença quan en Francesc acompanya l'Itziar a fer uns encàrrecs. No obstant això, el que havia de ser un pla ràpid acaba convertint-se en una nit de festa. L'home arriba a casa de matinada, cosa que a la Sílvia no li fa gens de gràcia.

La tensió entre tots dos no tarda a esclatar, i la situació deixa en evidència que la relació podria estar entrant en una fase complicada. El personatge de Montse Germán no amaga el seu malestar, i encara que en Francesc intenta restar-li importància, ella no està disposada a deixar-ho passar.

Una inauguració en risc

Mentrestant, la Gemma i la Cristina estan preocupades. És un dia important, però la persona clau no apareix. L'Itziar, que havia d'estar a la inauguració, no dona senyals de vida. No respon a les trucades, i la tensió va en augment. On és? Li haurà passat alguna cosa?

El retard genera nerviosisme i posa en perill un esdeveniment que hauria de ser motiu de celebració. La incertesa creix, i la Gemma i la Cristina comencen a témer el pitjor. Veurem com avança aquesta trama en els pròxims capítols de la sèrie.

Enveja entre germans

D'altra banda, el Quique està decidit a reforçar la seva relació amb el Joel i el convida a compartir moments amb ell, l'Adrià i la Cèlia. Vol que se senti part de la família. No obstant això, el que per a ell és un gest natural, per a en Salva es converteix en un motiu d'enveja.

En veure la bona relació que tenen, en Salva no pot evitar comparar la seva pròpia situació, cosa que li genera una sensació de desplaçament. Com si fos ahir segueix explorant les complexitats de les relacions humanes, mostrant que cada decisió pot tenir conseqüències.