Meghan Markle envuelta en un nuevo escándalo: Ahora, en España

Meghan Markle vuelve a estar en el ojo del huracán tras el relanzamiento de su marca de estilo de vida, As Ever. Lo que parecía ser un nuevo comienzo para su proyecto empresarial se ha convertido en una controversia internacional. La duquesa de Sussex ha sido acusada de plagiar el escudo heráldico de Porreres, un pequeño pueblo de Mallorca, en el diseño de su logotipo.

Las acusaciones de plagio que han puesto a As Ever bajo la lupa

El revuelo comenzó cuando un canal de YouTube analizó el nuevo logo y destacó su sorprendente parecido con el emblema del municipio español. Ambos diseños presentan una palmera en el centro, flanqueada por dos pájaros, un detalle que ha llamado la atención de la prensa británica. Esto ha generado un gran revuelo y cantidad de titulares en medios como el Daily Mail.

Nick Ede, experto en publicidad, ha señalado que esta situación es "otro revés para la marca, ya que parece una copia en lugar de una identidad de marca completamente nueva". Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y la pregunta que muchos se hacen es si se trata de una simple coincidencia o de un caso claro de plagio.

La reacción de Porreres ante la inesperada polémica

La alcaldesa del pueblo mallorquín, Xisca Mora, ha calificado el asunto como "surrealista", asegurando que al principio pensaban que se trataba de una broma. "No entendíamos muy bien de dónde había salido esto ni qué objetivo tenían copiando el escudo", explicó.

El emblema del municipio tiene siglos de historia y es utilizado por diversas entidades locales como símbolo de identidad y colaboración. "Forma parte de nuestra cultura y nuestra herencia", añadió Mora, dejando claro que en Porreres sienten orgullo por su escudo.

A pesar de la controversia, la alcaldesa ha reconocido que el inesperado vínculo con Meghan Markle ha dado a conocer su pueblo a nivel internacional. "Nos están haciendo una publicidad gratuita que agradecemos enormemente. Nunca hubiéramos imaginado que el escudo de Porreres sería noticia en todo el mundo", comentó con humor.

¿Habrá consecuencias legales para Meghan Markle?

Más allá de las similitudes en el logo, hay otros detalles llamativos en la nueva imagen de As Ever. Según la alcaldesa, la palmera que aparece en la promoción de la marca es "típica de Mallorca y no se encuentra en otro sitio". Otro punto curioso es que Porreres es famoso por su mermelada de albaricoque, precisamente uno de los productos que Meghan planea comercializar.

Hasta ahora, ni Meghan Markle ni su equipo han hecho declaraciones al respecto. Por el momento, el ayuntamiento no ha emprendido acciones legales y la alcaldesa ha declarado: "Localizarlos sería inviable, se trataría de un proceso muy complejo y económicamente no podemos asumirlo", explicó. Mientras tanto, los habitantes de Porreres han decidido tomarse la situación con humor y han llegado incluso a invitar a Meghan Markle a las fiestas patronales para que sea la anfitriona.