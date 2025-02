Jarro de agua fría en 'Com si fos ahir': Mar Ulldemolins no levanta cabeza

El próximo episodio de Com si fos ahir promete emociones intensas y situaciones que marcarán un antes y un después. Mientras algunos se enfrentan a dudas y decisiones difíciles, otros ven cómo un simple descuido puede tener grandes consecuencias.

Entre ellos, Itziar, interpretada por Mar Ulldemolins, vivirá un momento decisivo tras un error que podría costarle caro. Además, la trama avanza con conflictos legales, sospechas y decepciones que harán que este capítulo sea clave en el desarrollo de la historia.

Mar Ulldemolins, al borde del fracaso tras un descuido fatal

Itziar ha pasado la noche sin pegar ojo, con los nervios a flor de piel ante su prueba en la Barnateca. Sin embargo, la falta de descanso acaba jugándole una mala pasada. De esta manera, la mujer se verá envuelta en nuevos conflictos.

Exhausta, termina quedándose dormida y, cuando finalmente llega, Gemma y Cristina ya han terminado y están a punto de marcharse. Su error podría costarle caro, y ahora tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber fallado en un momento crucial.

La situación deja a Itziar en una posición complicada, generando incertidumbre sobre su futuro y su capacidad para demostrar lo que realmente vale. Su lucha por salir adelante se tambalea, y este revés podría afectarla más de lo que imagina.

Lluís se hunde ante la lentitud del proceso judicial

Por otro lado, Andreu acompaña a Lluís a ver a su abogado, quien le advierte que el proceso contra Rodri será largo y complicado. Esta noticia supone un golpe duro para Lluís, que se siente cada vez más impotente ante la situación.

Viendo su estado de ánimo, Andreu intenta animarlo y lo invita a ver el fútbol, en un intento de distraerlo de sus preocupaciones. Veremos si gracias a este gesto de Andreu, Lluís consigue animarse y tirar para adelante.

Sospechas y problemas económicos complican las relaciones

Mientras tanto, Agustí le confiesa a Cati que sospecha que Salvatore no está siendo sincero con ella y que está jugando con sus sentimientos. Esta revelación siembra dudas en Cati, que comienza a plantearse si realmente puede confiar en él.

Por otro lado, Llibert comunica a Lídia que no podrá ir a verla porque no puede permitirse comprar el billete. Su decisión la deja descolocada y hace que surjan nuevas tensiones entre ellos. Con tantas emociones en juego, el nuevo capítulo de Com si fos ahir promete muchas sorpresas.