Primeras palabras de Gerard Piqué tras la polémica decisión de Shakira con sus hijos

El Super Bowl LIX ha vuelto a ser uno de los eventos deportivos más importantes del año, reuniendo a estrellas de todos los ámbitos. Entre las celebridades que disfrutaron del espectáculo, una presencia llamó especialmente la atención: la de Gerard Piqué.

El exfutbolista del Barcelona viajó a Estados Unidos para vivir la gran final junto a sus hijos, Milan y Sasha. Días después del partido, en el que los Philadelphia Eagles se impusieron a los Kansas City Chiefs, han salido a la luz imágenes de Piqué.

La atención mediática no tardó en llegar, y los paparazzi aprovecharon la oportunidad para interceptarlo y preguntarle sobre el evento. Todo esto tras la polémica mudanza del catalán a Miami mientras Shakira estaba centrada en su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

Sin embargo, tal como anunciaron Laura Fa y Lorena Vázquez, dicha mudanza nunca había estado entre los planes de la expareja. Y es que la cantante colombiana habría tomado la decisión de llevarse a Milan y Sasha de gira con ella.

Primeras palabras de Gerard Piqué

Acompañado por sus hijos, Piqué caminaba tranquilamente por la ciudad cuando fue abordado por los fotógrafos. Sin perder la calma, el exjugador reaccionó con naturalidad y respondió con una escueta pero contundente frase: "todo bien".

Con su característico aplomo, evitó entrar en detalles sobre su viaje o su experiencia en el Super Bowl. Su actitud, lejos de ser una sorpresa, reafirma la discreción con la que suele manejarse en el ámbito personal.

A pesar de la insistencia de los reporteros, Piqué prefirió mantenerse al margen y continuar su camino junto a Milan y Sasha. Ya se sabe que el ex de Shakira no suele hacer declaraciones ante los medios de comunicación. No obstante, estas dos palabras están llenas de significado.

Un viaje familiar en medio de la expectación

En las imágenes publicadas, se puede ver a Piqué sujetando la mano de su hijo menor, Sasha, mientras Milan camina a su lado. La escena refleja un momento familiar en medio de un entorno que no deja de generar interés mediático.

Desde su retirada del fútbol, el exdefensa ha centrado su carrera en proyectos empresariales como la Kings League. Sin embargo, su vida personal sigue generando titulares, especialmente cuando se le ve en compañía de sus hijos.

Con esta breve, pero significativa aparición, Gerard Piqué deja claro que, aunque el interés por su vida sigue siendo alto, él prefiere mantenerse al margen. Su respuesta, "todo bien", lo dice todo: sin polémicas, sin explicaciones innecesarias, solo disfrutando del momento con sus hijos.