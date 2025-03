Nadie esperaba lo que Johnny Depp ha desvelado sobre Carlos III: 'Él estaba como...'

Johnny Depp, conocido mundialmente por su talento y versatilidad en la pantalla, ha sido una figura fascinante en Hollywood. Desde su interpretación icónica de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, Depp ha conseguido una legión de seguidores leales.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de controversias. En los últimos años, su vida personal se vio envuelta en un torbellino mediático, especialmente por su enfrentamiento judicial con su exesposa, Amber Heard.

El juicio, que acaparó titulares en todo el mundo, fue un golpe para la imagen del actor. Heard lo acusó de maltrato, lo que dañó seriamente su reputación. No obstante, la resolución del juicio en 2022, que favoreció mayoritariamente a Depp, marcó un giro importante.

El veredicto, que obligó a Heard a pagar una millonaria indemnización por difamación, representó un respiro para Depp. De esta manera, pudo empezar a recuperar su estatus en la industria después de años de pérdidas de proyectos y de ser objeto de controversia.

Nadie esperaba lo que Johnny Depp ha desvelado sobre Carlos III

A pesar de este complicado capítulo, Johnny Depp. Su actitud desenfadada y su carácter irreverente siempre han generado interés. De hecho, una de sus últimas anécdotas sobre un encuentro con el rey Carlos III, ha dejado a sus seguidores con la boca abierta.

Durante su aparición en The Graham Norton Show, Depp relató un curioso episodio que tuvo lugar durante el estreno de la película Descubriendo Nunca Jamás. El actor fue preguntado sobre su relación con la familia real británica y recordó haber conocido a Carlos III.

"Sí, sí, conocí al príncipe Carlos y a la otra. Vinieron al estreno de Descubriendo Nunca Jamás", empezó Depp. "Le estreché la mano y él estaba como…", dijo imitando la voz de Carlos III, lo que provocó las risas del público.

"No entendí ni una palabra de lo que dijo, y creo que él tampoco me entendió a mí, así que no fue muy significativo", concluyó. La anécdota refleja, en su estilo único, la falta de pretensión del actor y su habilidad para reírse de sí mismo.

En este sentido, Johnny Depp ha logrado mantener su autenticidad, incluso en situaciones que podrían haber sido incómodas para otros. A pesar de las tormentas mediáticas y las batallas legales, sigue siendo el mismo que conquistó al público con su carácter excéntrico y su humor.

Sin duda, esta historia sobre el rey Carlos III añade otra capa a la figura de Depp. Demostrando que, incluso en los momentos más formales, el actor no pierde su toque de irreverencia y su capacidad para mantener su propio estilo.