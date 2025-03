Álex Adróver frena 'Supervivientes' y cuenta la verdad de su mujer, Patricia Montero

Álex Adróver se ha abierto como nunca antes y ha contado toda la verdad sobre Patricia Montero. El actor ha frenado en seco Supervivientes para desvelar qué le dijo su mujer antes de comenzar esta aventura: “Fue quien me animó a venir”.

Después de casi un mes instalados en Honduras, los concursantes han comenzado a sentir con más intensidad la ausencia de sus seres queridos. Un sentimiento que se ha visto intensificado por las duras condiciones que están viviendo dentro del reality.

Uno de los últimos en emocionarse por este motivo ha sido Álex Adróver, quien no ha podido evitar soltar alguna que otra lágrima al recordar a su esposa, Patricia Montero.

A todos los concursantes de Supervivientes se les permite llevar un objeto personal. Y mientras que algunos de sus compañeros han optado por llevar algo que les haga más fácil su estancia en Honduras, el actor ha decidido llevarse una foto de su mujer.

Ha sido precisamente a raíz de este recuerdo cuando se ha iniciado la profunda conversación que Álex Adróver ha mantenido con su compañera Makoke. Charla en la que Patricia Montero ha sido la protagonista principal.

Álex Adróver sorprende a los seguidores de Supervivientes al hablar sobre Patricia Montero

Durante uno de los tiempos muertos de Supervivientes, Makoke ha notado que Álex Adróver estaba observando la foto de su esposa con tristeza y no ha dudado en acercarse a él. “Estás melancólico, te he visto mirarla”, le ha dicho a su compañero.

Sin ocultar sus sentimientos, el actor ha admitido que era cierto. Además, no ha tenido reparos en asegurar que la nostalgia se ha apoderado de él, especialmente después de haber practicado yoga. Y es que se trata de una actividad que comparte con Patricia Montero y que forma parte de su negocio.

En este momento, Álex Adróver ha confesado que esta práctica suele hacerle sentir “más blandito”, pero que “la foto me da fuerzas”. En ese momento, el actor ha compartido con su compañera lo que le dijo su mujer antes de comenzar su aventura en Supervivientes 2025:

“Patricia fue quien me animó a venir. Me encanta la naturaleza, mi sueño es estar en una isla, no tener que ponerme zapatos, no coger el móvil nunca…”, ha asegurado el concursante.

Sin embargo, y aunque no cambiaría esta experiencia por nada en el mundo, a Álex Adróver le “entristece no poder estar con ella”. “Pero me da fuerza. Nunca en 17 años he estado separado más de una semana, pero mola mucho estar aquí”, ha añadido a continuación.

Tras escuchar las bonitas palabras de su compañero, Makoke se ha interesado por la situación de su matrimonio, concretamente en el tema de los celos y las inseguridades. Algo que el marido de Patricia Montero se ha encargado de aclarar:

“Hay una confianza muy fuerte entre Patri y yo. Antes de venir lo hablamos y me dijo que tenía libertad para expresarme como soy yo al cien por ciento.[…]Yo ahora que he encontrado la paz en el amor… Es la situación más bonita del mundo porque es hacerte bien”.