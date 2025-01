Antonio David Flores destapa lo que nadie imaginaba sobre el despido de Isabel Rábago

Antonio David Flores ha abordado en uno de sus directos más recientes el sonado despido de Isabel Rábago de Telecinco. El youtuber ha comenzado leyendo el comunicado que la periodista emitía ante las, según ella, falsas y graves acusaciones que se están divulgando en diferentes medios de comunicación. A continuación, el malagueño y sus colaboradoras habituales dejaban claro lo que según ellos hay tras la repentina salida de la tertuliana de Mediaset.

Isabel Rábago afirmaba en su comunicado que en los últimos tiempos la relación con Unicorn y con Mediaset no estaba en su mejor momento. Sin embargo, si hay algo en lo que Antonio David ha insistido es en transmitir que la periodista "ha tenido broncas con todo el mundo". Además recordaba que no ha tenido reparos en echar mano a "temas personales" posicionándose en contra de colaboradores y compañeros.

Flores, quien deja claro que no se cree ni una sola palabra del escrito firmado por Isabel Rábago, invita a quienes tengan dudas a que consulten la hemeroteca. La de Ferrol, tras dejar Telecinco, asegura que en todos los años que trabajó en Mediaset "jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido". Una afirmación que el youtuber se ha encargado de poner en entredicho a lo largo de su vídeo.

Antonio David Flores destapa lo que hay detrás del despido de Isabel Rábago

Otra de las colaboradoras de Antonio David acusaba a Rábago de ser una déspota con nombres como Alessandro Lequio, Carmen Borrego o Joaquín Prat. La gallega recibía calificativos como "maleducada" a la vez que era cuestionada por tener que lanzar un comunicado que, según ellos, no hubiera sido necesario de tener la conciencia tranquila.

La noticia del despido de la tertuliana saltaba hace varios días. Entonces fueron varias las razones que se barajaron sobre su adiós a Telecinco. Argumentos que no dejaban en buen lugar a la periodista por lo que esta decidió dar el paso y lanzar el citado comunicado.

En realidad Rábago no tenía contrato con Telecinco sino que era colaboradora habitual de diferentes espacios producidos por Unicorn Content, como Vamos a ver.

"Mi carrera profesional es el resultado de mucho esfuerzo, sin padrinos, sin amiguismos, sin ayuda de nadie", rezaba el escrito. Sin embargo, y pese a su gran extensión, la tertuliana no llega a aclarar cuáles han sido en realidad las razones por las que ya no cuentan con su presencia.

La periodista ha dejado claro que prefiere no dar detalles de las razones de su salida de Mediaset

Rábago, a la que hemos visto en programas como El Programa de Ana Rosa, Supervivientes, Ya es mediodía, Viva la vida o TardeAR, ha optado por guardar silencio.

La periodista finalizaba su comunicado insistiendo en que, a pesar de no entrar en detalles sobre las razones de su despido, seguirá velando por cuidar su imagen, su honor y profesionalidad. Y concluía: "No voy a permitir que nadie reescriba mi carrera profesional ni personal".

Una frase que no ha impedido que nombres como Antonio David Flores ahonden en lo que hay detrás del adiós de Rábago a la que fue su cadena durante dos décadas.