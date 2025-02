La inesperada confesión de Montoya, de 'La Isla de las Tentaciones': 'Me quedo con…'

Montoya se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de esta edición de La Isla de las Tentaciones. Su carisma y su actitud han cautivado a la audiencia, y eso se ha reflejado en sus redes sociales. En muy poco tiempo, el joven ha ganado miles de fans y por ello Montoya les ha hecho una inesperada confesión tras confesar que "me quedo con los mensajes bonitos".

Para agradecer el apoyo recibido, Montoya ha querido mostrar su talento oculto a todos sus fans. Un gesto que ha sorprendido a muchos y que demuestra su cercanía con quienes lo apoyan.

A través de sus redes sociales, el concursante ha compartido un emotivo mensaje. “Buenas, flamencos. Me paso por aquí porque es de bien nacido ser agradecido y somos más de 400 mil”, comenzó diciendo.

Montoya, de La Isla de las Tentaciones, muestra su talento oculto

Montoya ha dejado claro que, aunque el número de seguidores es impresionante, lo que realmente le importa es el cariño que recibe. “Para mí los números son números y yo me quedo con vuestros mensajes bonitos, yo con lo malo no me quedo”, ha expresado con sinceridad.

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la forma en que ha decidido dar las gracias. En un vídeo compartido con sus seguidores, Montoya ha querido regalarles un momento especial.

“Estoy aquí con mi compañero de fatiga y voy a tocar una pieza. Sin ánimo de lucro, lo digo para daros las gracias. Pido disculpas por si alguien se siente ofendido, no soy profesional”, ha confesado antes de empezar a tocar la guitarra.

Montoya, de La Isla de las Tentaciones, ha querido agradecer a sus seguidores su apoyo

El joven ha interpretado una pieza musical con sentimiento y dedicación. Su actuación ha sido aplaudida por sus seguidores, que han valorado el gesto como algo auténtico y sincero. Montoya ha demostrado una vez más que es un concursante diferente, con una conexión especial con su audiencia.

Los comentarios en sus redes no se han hecho esperar. Muchos seguidores han aplaudido su humildad y su forma de agradecer el apoyo.

Con este detalle, Montoya reafirma su posición como uno de los rostros más carismáticos de esta edición. Su espontaneidad y su forma de ser han conquistado a la audiencia. Su paso por el programa no ha dejado indiferente a nadie, y su éxito en redes es una prueba de ello.