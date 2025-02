La dura confesión que ha hecho Mónica Cervera antes de entrar en prisión provisional

La actriz Mónica Cervera ha sido detenida en Marbella por un supuesto delito contra el Patrimonio. La noticia ha sorprendido al mundo del espectáculo. Según ha adelantado Canal Málaga TV, la actriz se encuentra interna en la prisión de Alhaurín el Grande de forma provisional.

Está en el módulo de mujeres, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Antes de su ingreso en prisión, Mónica hizo una dura confesión para la revista Semana: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca", dejando claro que no desea recordar su pasado en la industria del entretenimiento.

Cervera ha sido conocida por su papel en La que se avecina, donde dio vida a la hermana de Amador Rivas. Además, ha destacado en el cine con Crimen ferpecto, una película de Álex de la Iglesia que le valió una nominación al premio Goya como 'Mejor actriz revelación'. Sin embargo, su vida ha dado un giro radical en los últimos años.

El pasado oscuro de Mónica Cervera lejos de los focos de televisión

En enero del año pasado, se conoció que Mónica Cervera vivía en un banco de un parque en Málaga. La noticia conmocionó a sus seguidores.

Aunque admitió haber pedido ayuda para salir de la calle, no ha conseguido apoyo suficiente. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", ha afirmado.

A un reportero de Fiesta, Mónica Cervera le ha explicado su situación. "Estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy solo a la espera de que lo aprueben", ha dicho.

Mónica Cervera confirma que está desencantada con el mundo del espectáculo

Además, Mónica Cervera ha mostrado su molestia con la repentina atención mediática. "Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño", agregó Mónica Cervera.

Los detalles del presunto delito que se le imputa a Cervera aún no han trascendido. La situación es incierta. Mientras tanto, la actriz permanece en prisión a la espera de una resolución judicial.

Su vida ha cambiado de forma drástica desde su época dorada en la televisión y el cine. Ahora, enfrenta un futuro incierto tras esta nueva polémica.