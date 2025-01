Confirmada la mala noticia de Isa Pantoja y Kiko Rivera: ‘Toman la decisión de…’

Isabel Pantoja no esperaba que de un día para otro pudiera estar a poca distancia de sus hijos. La tonadillera, distanciada de Kiko e Isa desde varios años, coincidió con ellos en Canarias ante el ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja. Varios días después finalmente se ha confirmado la mala noticia que tuvo lugar entonces, "toman la decisión de apartarse", desvelaba en Vamos a Ver el colaborador Antonio Rossi.

La cantante sevillana, según el citado periodista, no tuvo problema alguno en hablar con otras personas durante su estancia en Canarias. Sin embargo, cuando tuvo conocimiento de que sus hijos iban a ir "decidió no coincidir con ellos porque no lo veía oportuno. Ni quería, ni le apetecía".

Isabel, además, decidió algo importante: "Ir al hospital solo por las noches porque sabía que era la hora en la que no había nadie".

Isabel Pantoja se mostró contraria a encontrarse con sus dos hijos

Su postura de evitar cualquier acercamiento o encuentro con sus hijos deja constancia de que no tiene previsto retomar la relación con ellos. Rossi insistía en este punto: "No hay reconciliación ninguna, ni planteamiento, ni reflexiones".

No obstante, a Kiko e Isa, según explicaba el tertuliano de Telecinco, "no les importaba coincidir con ella".

Pantoja se desplazó hasta el archipiélago canario con dos objetivos claros. Por un lado, "estar al lado de su sobrina, apoyarla y mostrarle su cariño". Y por otro, "no encontrarse con sus hijos, y lo consiguió", aseguraba Rossi.

De hecho, en la primera visita al hospital se aseguró antes de que sus hijos no estuvieran presentes. "Ellos lo sabían, pero no les preocupó porque no estaban allí", confirmaba el periodista sevillano.

El colaborador, además, hizo hincapié en lo delicado de la situación por la carga emocional del momento. "Hubo mucha tensión por lo que implicó y porque la sensibilidad estaba a flor de piel", matizaba.

La que fuera pareja de Julián Muñoz, estuvo informada de que sus hijos habían regresado a la Península después de dos días en Gran Canaria. “Preguntan el lunes si es verdad que se ha ido por la mañana Kiko. Les confirman que sí, que él y su hija se han ido”, explicaban en Vamos a Ver.

La cantante tenía dos objetivos claros cuando viajó hasta Canarias

Fue precisamente ese el punto de inflexión que provocó que la actitud de Isabel cambiara el resto de días que permaneció en la isla. Rossi confirmaba que la artista no se escondió: "Ella hace vida en Canarias. Ha salido a comer, a comprar y más relajada, sabiendo que no iba a coincidir con ellos", explicó refiriéndose a sus hijos.

Quienes no tuvieron problema en coincidir fueron Kiko e Isa. Omar Suárez, colaborador de Fiesta, recreó el momento en el que los hermanos se reencontraron. Al parecer Isa estaba cenando con Belén Esteban y otros amigos de Anabel en un restaurante cercano al hospital.

Entonces "Kiko entra, se fija en esa mesa y camina sin pensárselo. Se acerca a la mesa, Isa no lo sabe porque está de espaldas y Kiko, al llegar, hace un gesto", explicaba Suárez.

Marisa Martín Blázquez, detallaba, a continuación, que los hermanos se fundieron en un abrazo. Un paso decisivo que podría significar la reconciliación entre ambos o suponer tan solo un gesto sin mayor trascendencia.