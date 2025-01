Un micro abierto traiciona a María 'La Jerezana' y Carmen Borrego queda retratada

María ‘La Jerezana’ continúa su acercamiento con el hijo de Carmen Borrego dentro de GH Dúo. La andaluza siente verdadero interés por la polémica entre José María y su madre y un micro abierto pilló a María hablando de ella. “Estoy convencida de que fuera te está defendiendo a full”, opinó la concursante.

Sin saber lo que está sucediendo fuera, ‘La Jerezana’ retrató a la perfección a la hija de María Teresa Campos. Carmen no ha dejado de defender a José María con la esperanza puesta en que eso ayude a la reconciliación.

María ‘La Jerezana’ pillada hablando de Carmen Borrego

María ‘La Jerezana’ y José María están avanzando en su relación dentro de Gran Hermano. Aparte de compartir besos ya no tan clandestinos, también comparten confidencias. Una de ellas fue pillada por un micro abierto y se puede escuchar a María hablando sobre Carmen Borrego.

La andaluza y Almoguera compartieron un momento de complicidad donde José María le explicó los sentimientos que le produce el distanciamiento con su madre. María no dudó en aconsejarle sobre la mejor manera de reconciliarse con Carmen y en un momento dado retrató a la hija de María Teresa. “Estoy convencida de que fuera te está defendiendo a full”, le dijo ‘La Jerezana’ a José María, al tiempo que este compartía su opinión.

“Mientras no nos hagamos daño, mi intención es solucionarlo todo”, le explicó Almoguera a su compañera. Para ella, la solución es muy sencilla y tan solo deben sentarse y hablar las cosas en la intimidad. Tanto José María como Carmen desean volver a tener la relación que tenían antes y la colaboradora está poniendo todo de su parte.

Lo primero que ha hecho es defender a su hijo dentro de GH Dúo y así piensa seguir haciendo hasta que este sea expulsado. Su actitud confirma las palabras que María pronunció dentro de Guadalix y con las que retrató a la colaboradora.

Lejos de la casa, la tía de Alejandra Rubio escuchó la conversación que María y su hijo habían mantenido sin saber que los estaban escuchando. Ya en el plató, del GH Dúo: Límite 48 horas, Carmen se mostró “encantada” con las palabras de ‘La Jerezana’.

Carmen Borrego reacciona a las palabras de María ‘La Jerezana’

El inesperado romance entre Almoguera y María ‘La Jerezana’ pilló por sorpresa a Carmen, que recibía la buena nueva con cautela. Reconoció que le daba pudor ver a su hijo en según qué situaciones, pero le apoyaba en su historia de amor.

Sobre todo, después de comprobar los halagos que la andaluza recibe fuera de la casa de Guadalix. “Todo el mundo habla bien de ella”, comentó en Vamos a ver. Ella misma pudo comprobar durante el programa de ayer los buenos sentimientos de María.

Durante su conversación con Almoguera le instó a hacer las paces con su madre y eso es algo que Carmen ha agradecido. También le ha dado la razón cuando el micro abierto desveló lo que María pensaba de ella: que estaría defendiendo a su hijo con fuerza.

“Me emociona y me encantan los consejos que le da”, opinaba Carmen tras ver las imágenes. “Él sabe que estoy aquí defendiéndolo y voy a seguir haciéndolo”, añadía, confirmando así las palabras de la concursante. “Estoy loca por abrazarle, no hay un solo día de mi vida en que no piense en él”, confesó imaginándose ese abrazo cargado de “amor”.

Además, Carmen Borrego expuso su deseo de tener esa conversación pendiente que todavía no han podido hacer. Eso sí, dejó entrever que sería en privado y no en un plató de televisión.