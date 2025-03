Increíble lo que ha pasado con Gonzalo Miró y Mariló Montero en 'Espejo Público'

Gonzalo Miró y Mariló Montero han revolucionado el plató de Espejo Público con el último conflicto que han protagonizado en pleno directo. Ambos colaboradores se han enzarzado en una acalorada discusión a raíz de uno de los temas más destacados del día.

Esta mañana, dicho programa de Antena 3 ha dedicado parte de su emisión a comentar todas las novedades relacionadas con el hermano de Pedro Sánchez. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, la jueza ha vuelto a llamar a declarar a David Sánchez en calidad de investigado.

Dicho procedimiento se llevará a cabo el próximo 25 de abril al considerar que puede estar involucrado en dos nuevos posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Como era de esperar, esta noticia no ha pasado para nada desapercibida entre los colaboradores de Espejo Público. Sin embargo, y a pesar de que todos han compartido sus diferentes puntos de vista, Gonzalo Miró y Mariló Montero han logrado convertirse en el centro de todas las miradas.

Ambos comunicadores se han enzarzado en una acalorada discusión a favor y en contra de David Sánchez. Tanto es así que, mientras la periodista ha sentenciado el supuesto “tráfico de influencias” llevado a cabo por el presidente del Gobierno, su compañero ha hecho todo lo posible para defenderlo.

Gonzalo Miró y Mariló Montero se enfrentan durante la última emisión de Espejo Público

Mariló Montero no se lo ha pensado dos veces a la hora de cuestionar “el enchufismo en la política” a nivel general. Sin embargo, no ha tardado en centrarse en el caso del hermano de Pedro Sánchez.

“Hablando de esto. Es tráfico de influencias, Gonzalo Miró, y esto está prohibido.[…]Yo sé que te duele mucho y que vas a buscar argumentos para defenderlo”, le ha dicho a su compañero de trabajo.

Como era de esperar, Gonzalo Miró no ha tardado en recordarle que el actual problema de David Sánchez no tiene nada que ver con el presidente del Gobierno. “Pero que no era presidente”, le ha recordado, visiblemente molesto.

Sin embargo, y lejos de dar su brazo a torcer, Mariló Montero ha vuelto a destacar que se trata de un “tráfico de influencias”. “Y coloca al marido, al hermano, a la mujer”, ha añadido a continuación.

En este momento, y al ver que Gonzalo Miró no era capaz de convencer a la comunicadora, Iñaki ha decidido entrar en la discusión para ayudar a su compañero de plató:

“¿El hermanísimo de quién? Él no era presidente cuando surge[el conflicto]. En esos momentos era un hombre de Susana Díaz, nunca olvidemos esto. Lo que estáis hablando del 2022-2024 es un caso distinto que no tiene nada que ver… Ahí no tiene nada que ver Pedro Sánchez”.

Además, Iñaki ha querido dejar claro que, “en todo caso, es un tráfico de influencias del hermano”. “Pedro Sánchez, hasta ahora, no tiene ninguna vinculación con este caso”, ha aclarado.

Finalmente, y en un intento por darle peso a sus argumentos, tanto Gonzalo Miró como Iñaki han sacado a relucir el tema de Isabel Ayuso y las mascarillas de la pandemia. Mencionando así al exlíder del PP, Pablo Casado.

“Pero si es moralmente asumible contratar, mientras... ¿Qué dijo Pablo Casado? Con la administración de tu hermana… Eso lo dijo el propio líder del Partido Popular”, ha asegurado Gonzalo. “Y le echaron precisamente por eso”, ha sentenciado Mariló Montero.