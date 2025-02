Increíble lo que ha hecho Iker Casillas cuando le han preguntado por Joaquín Sánchez

Iker Casillas ha dejado a más de uno verdaderamente sorprendido con la decisión que ha tomado cuando un reportero le ha preguntado por Joaquín Sánchez. Sin pensárselo dos veces, el exguardameta del Real Madrid ha optado por desmarcarse del último problema de su compañero de profesión.

Semanas después de que salieran a la luz las fotografías del exmarido de Sara Carbonero y la influencer Claudia Bavel por Barcelona, todos los ojos se han puesto sobre el andaluz. Y todo a raíz del último bombazo que ha desvelado Ni que fuéramos.

Durante una de sus últimas emisiones, dicho programa de Ten mostró en pleno directo el chat del exdelantero del Betis, Joaquín Sánchez, y esta conocida creadora de contenidos para adultos.

En él, y a pesar de llevar más de 20 años casado, se puede ver cómo el marido de Susana Saborido intentó quedar con ella en varias ocasiones. Unos encuentros que se iban a producir en su hotel durante sus visitas a Barcelona.

No obstante, Claudia Bavel ha asegurado que ella no tiene nada que ver con esta filtración. Además, no ha tenido reparos en señalar directamente a una de sus amigas, persona en la que confiaba plenamente.

Ahora, y después de que haya trascendido todo el contenido de las comprometidas conversaciones entre Joaquín Sánchez y la actriz de contenidos para adultos, Iker Casillas ha roto su silencio. Sin embargo, su respuesta no ha sido la esperada.

Iker Casillas sorprende con el gesto que ha tenido cuando le han preguntado por el escándalo de Joaquín Sánchez

Hace apenas unas horas, un equipo de Europa Press ha tenido la oportunidad de preguntarle a Iker Casillas por las conversaciones subidas de tono de Joaquín Sánchez y Claudia Bavel.

Sin embargo, y a consecuencia de la amistad que mantiene con el andaluz, el exmarido de Sara Carbonero ha optado por recurrir a la ironía para salir de esta comprometida situación.

“Hace mal tiempo, madre de Dios, aquí”, ha asegurado Iker Casillas ante los reporteros, intentando no dar su opinión sobre lo sucedido entre Joaquín Sánchez y Claudia Bavel.

Visiblemente nervioso, el deportista ha intentado echar balones fuera en todo momento. Tanto es así que, con las manos ocupadas por un cuadro y un gran saco negro, ha decidido seguir esquivando las preguntas de la citada agencia de noticias.

“Se me va a romper el cuadro”, es lo único que ha dicho Iker Casillas antes de montarse en su vehículo para abandonar el lugar. Por otra parte, el exportero del Real Madrid también se ha negado por completo a confirmar si finalmente ha decidido demandar a la influencer por vulnerar su derecho a la intimidad.