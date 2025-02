Saltan las alarmas con Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto: 'Esa no es mi madre'

Vuelven a saltar todas las alarmas alrededor de Camilo Blanes, y todo por la inesperada confesión que ha hecho sobre Lourdes Ornelas. “Esa no es mi madre”, ha asegurado el hijo de Camilo Sesto durante su última entrevista.

Desde hace meses, la preocupación e impotencia de los seres queridos de Camilo no ha dejado de aumentar progresivamente. Sin embargo, desde hace unas semanas, este sentimiento se ha intensificado de forma considerable tras la alarmante decisión que ha tomado.

Camilo Blanes decidió borrar su perfil de Instagram, escaparate por el que su madre podía ver lo que ocurría dentro de la famosa casa de Torrelodones que heredó de Camilo Sesto.

Ahora, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras la última y preocupante entrevista que le ha concedido a Pronto. A través de una videollamada, la citada revista tuvo la oportunidad de saber cómo se encuentra actualmente.

No obstante, lo que realmente hizo saltar las alarmas ha sido la revelación que ha hecho Camilo Blanes, también conocido como Sheila Devil, sobre la identidad de su madre biológica.

Durante esta entrevista, el periodista del citado medio le preguntó por su complicada relación con Lourdes Ornelas, momento en el que dejó muy claro que “esa no es mi madre”.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, hace saltar todas las alarmas

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Camilo Blanes aseguró que su verdadera madre no es Lourdes Ornelas, sino la cantante de temas tan conocidos como La gata bajo la lluvia. “Yo soy hija de Rocío Dúrcal”, volvió a recalcar el hijo de Camilo Sesto.

Como era de esperar, esta respuesta dejó sin palabras al entrevistador, tanto es así que tan solo pudo reaccionar con un “¿cómo?”. “Que mi madre es Rocío, eso es…”, le volvió a decir Sheila Devil.

Unas palabras que el comunicador no tardó en reprocharle a Camilo Blanes. “Lourdes está luchando mucho por ti”, le recordó. “Que no es mi madre… No seas pesado”, le dijo el hijo de Camilo Sesto, visiblemente enfadado.

No obstante, este no fue el único desencuentro que tuvo con su interlocutor. Y es que, en un momento de la entrevista, Sheila Devil no se lo pensó dos veces a la hora de hacerle un importante recordatorio relacionado con su cambio de género.

“No te enteras de lo que soy. Estás hablando con una mujer, no con un hombre[…]Yo nunca he sido un chaval. Me están dando ganas de dejar de hablar contigo”, le recriminó Camilo al periodista, después de que se refiriera a él en género masculino.

Finalmente, Camilo Blanes también quiso desmentir los rumores sobre su último y supuesto ingreso en una clínica de desintoxicación: “Me encuentro en mi casa. No he ingresado en ningún sitio, eso es falso. Estoy en casa, muy tranquila”.