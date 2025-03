Ivonne Reyes rompe su silencio y apunta a Pepe Navarro: 'No se ha equivocado'

Ivonne Reyes sorprendía a todos publicando el fallo de la sentencia de paternidad de su hijo Alejandro, que señala a Pepe Navarro como "padre biológico". 15 años después de la resolución, la venezolana dejaba a la vista los dos párrafos que daban testimonio de la citada resolución judicial. “Quién aprende de sus caídas no se ha equivocado”, escribía la presentadora tras años de batalla por la paternidad de su único hijo.

A lo largo de este tiempo, Pepe Navarro e Ivonne Reyes se han lanzado duras acusaciones en diferentes medios de comunicación. Ahora, la venezolana, harta de que se cuestione su testimonio, exhibe un documento fechado en junio de 2010. Un texto que probaría lo que el presentador niega desde hace 25 años.

"A quién pueda interesar. A los profesionales de los medios de comunicación, aquí os los dejo dos párrafos del Juzgado de Primera Instancia, número 37 de Madrid. A 28 de junio de 2010", escribía Ivonne en Instagram.

Ivonne Reyes muestra la sentencia que señala a Pepe Navarro como padre biológico de su hijo

"¡Leed bien! Padre biológico", sugiere visiblemente molesta Ivonne Reyes, harta de conjeturas junto al texto legal.

Pepe Navarro salía al paso de esta publicación lanzando una pregunta. Era Saúl Ortiz en TardeAR quien desvelaba que el periodista quiere saber por qué Ivonne no le denuncia por decir pública y repetidamente que no es el padre. A continuación, el colaborador de Telecinco dejaba claro que si no lo hace es porque sabe que puede acogerse a la exceptio veritatis y demostrar que Pepe no es el padre.

En febrero de 2023, el presentador y la modelo se veían las caras en el juzgado después de que ella lo demandara por injurias y por violar su derecho al honor. La Audiencia Provincial de Madrid tardaba dos semanas en emitir un contundente fallo. El presentador era declarado inocente de los delitos que se le atribuían.

Pepe Navarro advirtió de la estrategia que llevó a cabo Ivonne Reyes

El pasado mes de octubre, en una entrevista al programa D Corazón, Pepe Navarro explicó cuál fue "la gota colmó el vaso". Según su versión, existen "unas verdades científicas que demuestran" que Ivonne Reyes "miente". "Está jugando con una mentira y encima sigue aumentando el dolor de mi familia", aseguró entonces el comunicador.

El que fuera presentador del espacio Esta noche cruzamos el Mississippi explicó que, según él, Ivonne es "una persona que engaña a su hijo y vive en una enorme mentira". Navarro aseguró que ella contrató a un detective para que "cogiera un vaso y una taza" donde él desayunó. A continuación todo se llevó a un laboratorio "para que lo analizaran".

Y añadió: "El resultado fue que no soy el padre de su hijo y se calla, porque sigue aumentando la bola de mentiras", aseguró entonces. Además, el televisivo recordó también que nunca han sido pareja y que, en aquel momento, ella "tenía una relación con cuatro hombres". Un testimonio al que ahora Ivonne ha querido responder publicando la sentencia que le da la razón a ella.