Impacto con lo que Cayetano Rivera ha contado sobre Pedro Sánchez: 'Vienen los malos'

Durante su última y esperada entrevista, Cayetano Rivera ha dejado a más de uno sin palabras con lo último que ha contado sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Recurrir siempre al tópico de que vienen los malos, cansa”, ha asegurado el diestro.

Tal y como confirmaron ayer en Espejo Público, este miércoles, 22 de enero, este famoso torero se iba a sentar en su plató de televisión para ofrecer su “entrevista más personal”. Y dicho y hecho.

Esta mañana, Cayetano Rivera ha acudido a dichas instalaciones para hablar, entre otras cosas, de su salida de las plazas de toros. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su intervención ha sido la confesión que ha hecho sobre Pedro Sánchez.

Después de asegurar que no le gustaría que su hijo o su sobrino se dedicaran a la tauromaquia, el diestro ha hablado sobre el actual presidente del Gobierno. Más concretamente, sobre algunas de las decisiones que ha tomado junto a su equipo.

Durante su intervención, Cayetano Rivera y el resto de colaboradores han visto un vídeo de Pedro Sánchez hablando de los actos que organizaron por la muerte de Franco. Momento en el que el diestro ha querido compartir su opinión al respecto.

Tal y como ha asegurado, no le parece mal que se quiera conmemorar “la muerte de un dictador”. Sin embargo, ha dejado claro que discrepa en un punto concreto:

“Quizás discrepo un poco con la cantidad de celebraciones que se van a hacer, pudiendo hacerlo también sobre la Constitución. Yo creo que recurrir siempre al tópico de que vienen los malos… Creo que esa historia cansa un poco. Además, considero que es revivir una historia trágica y dramática”.

Cayetano Rivera habla alto y claro sobre Pedro Sánchez

No obstante, Cayetano Rivera ha querido dejar muy claro que considera que es algo que no debemos olvidar para no caer “en los mismos errores”. Por otro lado, el diestro tampoco ha tenido ningún problema en hablar sobre la victoria de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca.

El torero ha expuesto ante la audiencia de Antena 3 un dato que le parece “curioso”. “Lo que me parece curioso es que se empiece hablando de inmigración o del colectivo LGTBIQ+ y no se empiece hablando de las declaraciones que ha hecho Putin”.

El presidente de Rusia ha desvelado públicamente “cómo pretende retomar las conversaciones con EE. UU. para evitar así una tercera guerra mundial”. Una información que, bajo el criterio de Cayetano Rivera, es mucho más relevante que las políticas migratorias de Trump.

Sin embargo, el torero no ha tenido reparos en mostrarse a favor de la decisión que ha tomado el presidente electo de EE.UU. en relación con este tema. Posicionándose así en contra de las medidas puestas en marcha Pedro Sánchez:

“Ahora me podéis explicar a mí cómo una política de inmigración en la cual se controla la frontera y se expulsa a todo aquel que comete algún delito es peor que una política de inmigración con puertas abiertas y sin control, como la que tenemos aquí”.

Por ese motivo, no entiende que se midan tanto las palabras de Trump cuando “aquí estamos acostumbrados a que lo que dicen no es lo que se hace”. “Es evidente que[Pedro Sánchez]dice una cosa y luego hace otra”, ha añadido a continuación.