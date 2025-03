Habla Eva González dos años después de separarse de Cayetano Rivera: 'Estoy...'

Eva González ha roto su silencio. Dos años después de su separación de Cayetano Rivera, la presentadora ha utilizado sus redes sociales para sincerarse como nunca antes. A través de una publicación, ha confesado cómo se encuentra actualmente y ha dejado claro que no está pasando por su mejor momento tras aclarar que: "Estoy susceptible".

"Llevo dos días en los que parece que todo sale mal, estoy susceptible, las noticias en mi vida no son buenas... en fin, será que Mercurio está retrógrado", ha compartido Eva con sus seguidores. Con estas palabras, la presentadora ha confirmado que las últimas noticias que ha recibido no han sido positivas.

Su mensaje ha generado una oleada de reacciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle palabras de ánimo a la presentadora de televisión.

Eva González manda un comunicado dos años después de divorciarse de Cayetano Rivera

Pese a este bache, Eva González ha decidido cambiar su actitud. "Hoy me he levantado dispuesta a cambiar esa energía y lo primero que he hecho ha sido comprarme flores, que a mí siempre me suben el ánimo", ha explicado Eva. Con este sencillo, pero significativo gesto, ha querido dar un giro a su estado de ánimo y apostar por su bienestar personal.

La publicación ha recibido cientos de mensajes de apoyo. Sus seguidores han aplaudido su sinceridad y le han mandado la mejor energía para superar este momento. "Mandadme buena vibra y deseadme suerte", ha zanjado Eva González, mostrando su determinación por salir adelante.

Eva González, ex de Cayetano Rivera, confirma que no está pasando por su mejor momento

Desde que anunció su separación de Cayetano Rivera, la presentadora ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, este mensaje ha dejado entrever que, a pesar del tiempo transcurrido, no todo ha sido fácil para ella.

Con su actitud positiva, ha demostrado que está dispuesta a sobreponerse a las dificultades y encontrar el equilibrio en su vida. Aunque las últimas noticias no han sido las mejores, Eva González sigue adelante con determinación y buscando su propia felicidad.

La presentadora de televisión ha demostrado una vez más que se siente a gusto con sus redes y por ello ha querido abrirse en canal con sus seguidores. Eva González quiere seguir con su vida tras su divorcio de Cayetano Rivera y lo ha demostrado con este sorprendente comunicado.