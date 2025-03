Giro definitivo en la relación de Cayetano Rivera y María Cerqueira: 'No me veo...'

La relación entre Cayetano Rivera y María Cerqueira ha dado un giro definitivo que ha dejado a todos con la boca abierta. Mientras el torero anuncia su retirada este mismo año, la presentadora portuguesa ha sorprendido con una declaración que sugiere que su etapa en la televisión podría estar llegando a su fin.

"No me veo haciendo esto mucho más tiempo", confesó María, dejando entrever una posible retirada de la televisión en un futuro cercano. Esta declaración cobra especial relevancia al coincidir con el adiós de Cayetano a los ruedos. Esto ha hecho que muchos se pregunten si ambos están preparando el terreno para consolidar su relación lejos de los focos.

Giro inesperado en la relación de Cayetano Rivera y María Cerqueira

Recientemente, la televisión portuguesa TVI celebró su 32º aniversario, un evento en el que las principales figuras del canal se reunieron para conmemorar el hito. Fue en este marco donde María Cerqueira concedió una entrevista a Cláudio Ramos, presentador de la mañana. Lo que comenzó como una conversación sobre su carrera televisiva tomó un giro inesperado cuando Ramos la cuestionó sobre su futuro en la pequeña pantalla.

Sin esquivar la pregunta, María reflexionó en voz alta sobre su trayectoria y lo que vendrá después. "No me veo haciendo esto mucho más tiempo, la vida son ciclos y este llegará a su fin. Las grandes presentadoras de hace 10 años ya están de retirada o retiradas, por lo que no estaré mucho más tiempo", confesó.

Con casi 20 años de carrera en la televisión, la presentadora ha experimentado grandes cambios desde su debut en 2006 en Porto Canal. A partir de 2019, su fichaje por TVI marcó un antes y un después en su carrera, aunque no exento de retos y momentos difíciles.

Primero, pasó por un periodo complicado en el que su paso por las mañanas no cumplió con las expectativas. Entonces, María encontró estabilidad en los fines de semana con programas como Viva a Vida y Em Família. Sin embargo, ahora que su carrera está en su mejor momento, su posible retiro ha sorprendido a todos.

La retirada de Cayetano Rivera coincide con la noticia de María Cerqueira

Mientras María Cerqueira deja entrever un cambio en su carrera, Cayetano Rivera también está en una etapa de transformación. El torero ha anunciado que este año será el último en el que se suba al albero, marcando el final de una trayectoria que ha estado llena de éxitos y desafíos.

Su decisión de apartarse del mundo taurino ha avivado los rumores. Ahora existe la posibilidad de que ambos puedan construir una relación sin los obstáculos de la distancia y las exigencias de sus respectivas profesiones.

El programa V+FAMA, emitido en la misma cadena donde trabaja María, analizó la situación y los expertos coincidieron en que no es una coincidencia. "Tiene todo que ver. Cayetano se retira. María no lo hará de forma inmediata, pero ya piensa en la salida", afirmó el comentarista Pedro Caldeira.

Un amor que desafía la distancia

Desde que hicieron oficial su relación, Cayetano y María han tenido que lidiar con la distancia. Con una residencia en Portugal y otra en España, los encuentros han sido constantes pero limitados. Se han organizado para verse, al menos, cada dos semanas, equilibrando sus compromisos laborales y familiares.

Sin embargo, mantener una relación de este modo a largo plazo no es sencillo, y todo apunta a que ambos desean cambiar esta dinámica. El hecho de que María esté considerando alejarse de la televisión refuerza la idea de que su prioridad es su vida personal. La presentadora ha alcanzado una posición privilegiada en la televisión portuguesa, pero parece dispuesta a dar un paso al costado en el momento adecuado.

Los caminos de María Cerqueira y Cayetano Rivera parecen dirigirse hacia un mismo destino: una vida compartida, lejos del ajetreo de sus profesiones. Mientras el torero se despide de los ruedos, la presentadora comienza a considerar seriamente su futuro fuera de la televisión. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo juntos?