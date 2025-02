Giro de 180º tras la confesión de María Patiño sobre Rosa Benito: 'Justicia divina'

María Patiño ha analizado en Ni que fuéramos las declaraciones que Rosa Benito dio la pasada semana en televisión. La ex de Amador Mohedano acudía a ¡De Viernes!, donde rompió su silencio después de tres años apartada de los focos. Patiño cuestionaba el discurso de Rosa Benito ante una de las frases más destacadas de toda la charla: "No contar la verdad de algo que es justicia divina siendo testigo directo".

La periodista no pudo evitar referirse al momento en el que la madre de Chayo Mohedano explicó que por dinero acudió a platós de televisión para hablar de su familia política. Sin embargo, Patiño quiso poner el acento en el hecho de que Rosa Benito no dijo la verdad en lo relativo a Rocío Carrasco. Según la presentadora de Ni que fuéramos, la alicantina aceptó no pocas propuestas televisivas, no por la contraprestación económica, sino por el "odio" que tiene a su sobrina.

Hay que retroceder en el tiempo al momento en el que Rocío Carrasco relató ante las cámaras el calvario que, según ella, vivió con el padre de sus dos hijos. Paralelamente, Rosa Benito aceptó la invitación de diferentes programas, donde lo que hizo fue ponerse del lado contrario a su sobrina.

María Patiño destapa la razón por la que Rosa Benito decidió hablar a cambio de dinero

Una actitud que ahora María Patiño ha querido recordar. Según ella, la propia Rosa Benito en su momento le contó lo que vivió con Rocío Carrasco.

Un testimonio que nada tiene que ver con lo que después narró en televisión. "Porque lo que le cegaba no era el dinero", aseguraba la comunicadora. Y añadió: "fue el odio a Rocío Carrasco", matizó refiriéndose a su sobrina.

María Patiño no se ha callado lo que tenía que reprochar a la cuñada de Rocío Jurado: "Hay cosas que no dependen del dinero ni de las circunstancias", advirtió la presentadora.

Rosa Benito se refirió en su reciente entrevista de manera indirecta a su sobrina

"Dejé de creer a Rosa por todo lo que me contó en privado durante años respecto a esa familia. Con el paso del tiempo decidió decir lo contrario", sentenció.

Lo cierto es que Rosa Benito concedió una entrevista, la más dura de su vida, según ella misma quiso dar a entender, en la que dio varios titulares. Sin embargo, en ningún momento nombró a la hija de Rocío Jurado, aunque sí de manera indirecta.

Rosa aseguró que, si la artista siguiera entre nosotros, no habría habido ninguno de los conflictos que vinieron después de su fallecimiento en 2006. "Si ella llega a estar viva, hubiese dado un manotón para que nadie hiciese nada", sentenció Benito, sin señalar directamente a Rocío Carrasco.