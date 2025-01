Giro de 180º tras la confesión de Alessandro Lequio en 'Vamos a Ver': 'El rey...'

Alessandro Lequio ha revolucionado el plató de Vamos a ver con la última confesión que ha hecho sobre el rey Juan Carlos I. El conde ha asegurado que “el rey Juan Carlos traga porque quiere darle el gusto a sus nietos, pero no le gusta”.

Este mismo jueves, 23 de enero, los colaboradores de este formato de Telecinco han dedicado parte de su club social a comentar las fotos del último cumpleaños de Juan Carlos I. En ellas, aparece el monarca rodeado por todos sus nietos.

Sin embargo, lo que realmente ha generado un debate dentro del plató de Vamos a ver es un pequeño detalle de dichas instantáneas. Y es que, si nos fijamos, en muchas de ellas aparecen las respectivas parejas de los hijos de la infanta Cristina.

Un gesto que para algunos colaboradores ha pasado totalmente desapercibido. Sin embargo, Alessandro Lequio ha asegurado que Juan Carlos I no le hizo especial ilusión este momento. Confesión que ha supuesto un giro de 180 grados.

“Ella[la periodista de ¡Hola!]ha hablado de los postizos como si fueran familia. Te puedo asegurar que él traga, pero no está de acuerdo”, ha asegurado el conde muy seguro de lo que estaba diciendo.

Alessandro Lequio revoluciona el plató de Vamos a ver con su última confesión sobre Juan Carlos I

No obstante, y a pesar de la inesperada confesión que ha hecho Alessandro Lequio sobre Juan Carlos I, su compañera Sandra Aladro ha querido hacerle un pequeño recordatorio. “Juan Urquijo es familia”, ha asegurado la periodista.

Y es que hay que recordar que la familia del novio de Irene Urdangarin está emparentada con la monarquía de nuestro país. Sin embargo, este dato no ha terminado de convencer al colaborador de Vamos a ver.

“Da igual, una cosa es la familia de verdad y otra cosa son los novios”, le ha respondido Alessandro Lequio. “El rey Juan Carlos adora a la familia porque es la suya, la familia del novio de Irene”, le ha replicado Sandra Aladro a continuación.

En este momento, el conde ha dejado al descubierto una inesperada confesión sobre el emérito. “El rey Juan Carlos traga porque quiere darle el gusto a sus nietos, pero no le gusta”.

Unas palabras que, como era de esperar, han causado un gran revuelo en el plató de Vamos a ver. Tanto es así que Alejandra Rubio no ha podido evitar hacerle una pregunta a su compañero. “¿Pero por qué no le va a gustar? Me parece una tontería”, se ha cuestionado muy sorprendida.

“Él es un hombre de familia, a ver si nos enteramos. ¿O a caso creer que los políticos son familia? Con políticos me refiero a la familia política... ¡Pues no! Porque en el caso de una separación, ¿los políticos a por quién van a ir?”, le ha respondido Alessandro Lequio de forma tajante.