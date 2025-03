Sorpresa con lo que Marta Riesco ha destapado sobre el pasado de Joaquín Sánchez

Marta Riesco destapaba el pasado lunes una información decisiva sobre Joaquín Sánchez y Susana Saborido. La colaboradora de Ni que fuéramos echaba la vista atrás para recordar el momento en el que la pareja se conoció. Riesco desvelaba que Joaquín salía con otra chica con la que vivía en Sevilla cuando comenzó su relación con la que después se convertiría en la madre de sus dos hijas.

"Susana ya sabe perfectamente de qué va Joaquín", aclaraba Marta Riesco sobre la mujer de Joaquín Sánchez. Según la tertuliana, el que fuera jugador del Betis tenía pareja cuando conoció a Saborido en la inauguración de un local del padre de esta. Fue entonces cuando surgió el flechazo y se enrollaron, explicaba la tertuliana.

"Yendo a uno de los bares del padre de Susana conoce a Joaquín", insistía la ex de Antonio David Flores. Una versión que coincide con el testimonio que el propio exdeportista ha dado públicamente.

Marta Riesco advierte de cuál era la situación de Joaquín cuando conoció a Susana Saborido

"Conocí a mamá por un sitio que era del padre, que lo inauguraba. Por mediación de unos amigos, pues me invitaron y allí la vi", aclaraba él.

"Yo tenía 21 años recién cumplidos", explicaba Sánchez a sus hijas durante el documental El Capitán en América, que ahora se emite en Antena 3. El protagonista de la citada producción de Atresmedia explicaba que se enamoró de Susana desde el primer momento que la vio. "Esa niña que iba a ser para mí", reconocía que fue lo que pensó.

Sin embargo, de lo que no habló fue de esa mujer con la que entonces estaba saliendo, tal y como contaba Marta Riesco. Mientras Joaquín parecía tener claro que Susana era la mujer de su vida, Saborido, por su parte, no lo veía de la misma manera.

La sevillana admitía que, al principio, "no me gustó nada porque llevaba el pelo teñido de rubio, estaba muy hortera".

Lo cierto es que lo suyo finalmente se encauzó y años después dieron el paso de contraer matrimonio. "Me casé muy enamorada y estoy muy enamorada. Me hubiera divorciado 200 millones de veces, pero me muero", reconocía Susana Saborido.

Estas declaraciones cobran ahora más actualidad que nunca tras salir a la luz los mensajes que Joaquín intercambió con la modelo Claudia Bavel. Un diálogo que ha puesto en entredicho uno de los matrimonios más estables del panorama social.

Según Riesco, cuando Susana Saborido conoció a Joaquín, este tenía novia

Pese al revuelo formado con las conversaciones del exfutbolista con la creadora de contenido para adultos muchos se cuestionan ahora si hay una crisis en el matrimonio Sánchez-Saborido.

Siguiendo la advertencia de Marta Riesco en Ni que fuéramos, lo que ahora ha trascendido no le habría pillado por sorpresa a Susana Saborido.

Si bien no hay certeza de que hayas fisura en su relación, lo que sí ha hecho la pareja es lanzar una advertencia. Este mismo lunes Susana Saborido y Joaquín Sánchez emitían un comunicado conjunto. Un texto en el que advertían que emprenderán medidas legales por "atentado grave contra su intimidad" tras destaparse las supuestas infidelidades del futbolista.