Pilar Eyre destapa el verdadero estado de salud del rey Juan Carlos: 'Está impedido'

Juan Carlos, figura clave en la historia de España, ha estado en el centro de numerosos titulares desde su abdicación en 2014. Tras varios años de reinado, su salida de la escena pública estuvo marcada por diversas controversias.

Un hecho que lo llevó a su marcha a Abu Dabi, donde reside desde entonces. Si bien la figura de Juan Carlos sigue siendo un tema recurrente en los medios, su vida privada, su salud y sus relaciones personales continúan siendo un misterio en muchos aspectos.

Este miércoles, Pilar Eyre, ha visitado el programa Tot es mou, presentado por Helena Garcia Melero. De esta manera, la escritora ha arrojado luz sobre el verdadero estado de salud de Juan Carlos y otros aspectos de su vida personal.

Pilar Eyre ha destapado el verdadero estado del rey Juan Carlos

Durante su intervención, Eyre ha hablado sobre las especulaciones recurrentes acerca de la salud de Juan Carlos I. Según la periodista, circulan rumores constantes sobre el deterioro físico del rey emérito, especialmente sobre su situación en Abu Dabi.

Sin embargo, Eyre ha desmentido algunas de estas informaciones. "Corren rumores cíclicos de que está muy mal, de que está en Abu Dabi tan aburrido, que está fatal... Y yo he hablado con gente muy directa y la verdad es que me contaban que no tiene ninguna enfermedad alarmante".

A pesar de estos rumores, Eyre ha aclarado que el rey Juan Carlos no sufre ninguna enfermedad grave a corto plazo. No obstante, ha reconocido que se encuentra en una situación física comprometida.

"Está impedido, sus amigos me decían directamente que está impedido y va con silla de ruedas, pero no tiene ninguna enfermedad con la que a corto plazo le pueda pasar algo". Con estas declaraciones, todo hace pensar que no hay peligro inmediato para su salud.

Juan Carlos vive con Marta Gayà

En cuanto a su vida personal, Pilar Eyre también ha abordado la relación del rey emérito con Marta Gayà, una de sus amantes más conocidas. La periodista ha revelado que, a pesar de los años que han pasado, Gayà sigue siendo una figura importante en la vida de Juan Carlos.

Según Eyre, la pareja vive en Cologny, una exclusiva localidad cerca de Ginebra, en Suiza. Allí, pasan los días juntos en lo que parece ser una convivencia tranquila y alejada de los focos.

No cabe duda de que el nombre de Marta Gayà es casi tan famoso como el de la reina Sofía. Sea como sea, la relación sigue siendo una parte integral de la vida del rey emérito, que parece haber encontrado consuelo en su compañía en sus últimos años.