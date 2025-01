Gema López desvela en 'Espejo Público' dónde está escondida Isabel Pantoja en Canarias

Gema López acaba de dejar al descubierto el lugar que Isabel Pantoja ha escogido para esconderse durante su estancia en Canarias. Tal y como ha asegurado la copresentadora de Espejo Público, la tonadillera ha decidido resguardarse de la prensa en un conocido hotel de la isla.

Han pasado ya cinco días desde que la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez tuvo que ser ingresada en la Unidad de Neonatología Intensiva del hospital Materno de Gran Canaria.

Desde entonces, y a pesar de la preocupación que se ha generado a su alrededor, no han trascendido detalles sobre la salud de la pequeña. Lo que sí se sabe es que Isabel Pantoja ha estado al lado de su sobrina desde el primer momento.

No obstante, y en un intento por no generar un revuelo alrededor de la hija de Anabel Pantoja, la tonadillera ha decidido mantenerse en un discreto segundo plano. Tanto es así que, todavía no ha trascendido ninguna foto de ella.

Este mismo miércoles, 15 de enero, durante la última emisión de Espejo Público, Gema López y sus compañeros han comentado todas las novedades que han trascendido al respecto.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el inesperado dato que Gema López ha dejado al descubierto. Y es que, según la comunicadora, saben cuál es el lugar en el que Isabel Pantoja se ha escondido tras aterrizar en Canarias.

Gema López desvela el lugar donde se está refugiando Isabel Pantoja durante su estancia en Canarias

Según ha asegurado Gema López, desde el primer día, Isabel Pantoja se ha alojado en un conocido hotel de Gran Canaria que se encuentra muy cerca de dicho centro hospitalario.

“La tonadillera se trasladó a la isla inmediatamente. Desde entonces, permanece, creemos, en el Hotel Santa Catalina”, ha asegurado una de las reporteras del formato.

En este momento, la compañera de Gema López ha querido destacar que Isabel Pantoja “está siendo muy discreta en sus desplazamientos”. Tanto es así que, según ha explicado, “los estaría realizando en coche, aunque estamos a tan solo 10 minutos de ese hospital”.

Además, la reportera ha apuntado que dichas visitas se podrían estar produciendo “en horas donde hay menos trasiego”. “Sobre todo de huéspedes que entran y salen constantemente”, ha añadido a continuación.

“Nosotros, desde que estamos aquí, por esta calle, hemos visto entrar algunos vehículos que se acercan a la puerta principal”. Por ese motivo, han estado en todo momento vigilando “los movimientos de los coches”, en un intento por conseguir la primera imagen de Isabel Pantoja.

Sin embargo, y aunque durante toda la mañana no ha habido ningún “movimiento sospechoso”, la compañera de Gema López ha asegurado que ayer su compañero Arnau dio una importante noticia:

“Ayer, Isabel Pantoja visitó de nuevo el centro hospitalario”. Esta información confirma que la tonadillera “estaría haciendo estos desplazamientos de una forma muy discreta”.