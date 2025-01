Omar Sánchez cuenta toda la verdad sobre Anabel Pantoja en 'TardeAR': 'Ella tiene…'

En el programa TardeAR, se ha abordado la complicada situación que está viviendo Anabel Pantoja. Todo ello a raíz del ingreso hospitalario de su hija Alma en la UCI neonatal del Hospital de Gran Canaria. Omar Sánchez ha reaparecido en el programa para contar toda la verdad sobre la situación que está viviendo Anabel Pantoja tras confesar: "Ella tiene su marido y es una situación complicada".

La noticia ha conmocionado a los seguidores de la colaboradora, y el programa ha querido profundizar en el tema. Para ello, TardeAR ha contactado con Omar Sánchez, el exmarido de Anabel.

Omar ha roto su silencio para hablar sobre este delicado momento. “Ella tiene su pareja y ella está en una situación complicada. Solo deseo que la niña esté bien”, ha confesado con sinceridad.

Omar Sánchez cuenta toda la verdad sobre Anabel Pantoja

Omar Sánchez ha explicado que su apoyo hacia Anabel Pantoja y su familia es incondicional, por ello quiere que sepan que cuentan con él para lo que sea. “Estoy en la sombra, solo quiero apoyarla lo máximo posible, tanto yo como mi familia”, ha asegurado. Estas palabras muestran el carácter conciliador de Omar y su compromiso con el bienestar de su exmujer.

Sin embargo, Omar ha dejado claro que prefiere mantener un perfil bajo. “Por este motivo no voy a hablar”, ha afirmado.

Además, ha explicado por qué no ha acudido al hospital. “Tampoco he ido al hospital porque es una decisión mía. Creo que no conviene”, ha declarado con firmeza.

Omar Sánchez quiere que Anabel Pantoja cuenta con su apoyo

A pesar de estas decisiones, Omar Sánchez ha demostrado empatía hacia Anabel Pantoja. Ha reconocido que ella está viviendo una situación difícil pero quiere que sepa que puede contar con él para lo que sea. Unas palabras que han sido aplaudidas tanto por Ana Rosa Quintana como por todo el equipo de su programa.

El canario ha optado por no hacer más declaraciones. Prefiere mantenerse en silencio por el bien de Anabel y la pequeña Alma. Con estas palabras, Omar ha dejado claro que su prioridad es la tranquilidad de su exmujer y la pronta recuperación de la niña.

La entrevista en el programa ha sido un testimonio de apoyo y discreción por parte de Omar Sánchez. La situación sigue siendo delicada, pero queda patente el deseo común de superar esta difícil etapa. Por el momento todo el mundo sigue pendiente de cada noticia que se da sobre la recuperación de la pequeña Alma.