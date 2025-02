Gema López confirma lo que todos sospechan del novio de Anabel Pantoja: 'No tiene…'

Gema López ha sorprendido a la audiencia de Espejo Público al confirmar lo que todos sospechan sobre David Rodríguez. La periodista no ha tenido reparos en señalar que “no tiene sentido” la actitud que está teniendo el novio de Anabel Pantoja.

Fue el pasado jueves, 30 de enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias encendió todas las alarmas alrededor de esta mediática pareja. Aquel día, dicho organismo emitió un comunicado informando de que se había abierto una investigación contra ellos por presunto maltrato infantil.

Con este procedimiento legal, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria pretende aclarar qué fue lo que realmente causó las lesiones a la pequeña Alma. Como era de esperar, desde entonces, ha sido mucha la información que ha salido a relucir.

Este lunes, 3 de febrero, Gema López y el resto de colaboradores de la sección social de Espejo Público, han dedicado parte de su emisión a analizar este delicado tema.

Después de hacer un meticuloso repaso por toda la información que ha salido a la luz desde el pasado jueves, la copresentadora ha confirmado lo que muchos sospechaban. Y es que, según ha destacado, la actitud de David “no tiene sentido”:

“Yo le veo relajado a David y a mí, por lo que me cuentan, Anabel no está bien, está pasando por momentos delicados”. Por otro lado, Gema López ha asegurado que la reacción de Anabel Pantoja es mucho más “natural”, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

Gema López confirma lo que muchos sospechan de David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja: “No tiene sentido”

Después de destacar que “han sido dos las ocasiones en las que David ha atendido a la prensa”, mostrando total normalidad, Gema López ha querido poner el foco sobre él. Tanto es así que ha asegurado que, para ella, “no es normalidad” que los estén investigando por presunto maltrato infantil.

Por su parte, Laura Fa ha señalado que una polémica como esta ha tenido que afectarles “como pareja” a Anabel Pantoja y su novio. “Una crisis así pasa factura en cualquier pareja”, ha añadido a continuación.

En este momento, la colaboradora ha sido interrumpida por Gema López para destacar que, en este caso, “hay un hecho objetivo”. “El comportamiento de Anabel es completamente diferente al de David”.

Además, la copresentadora ha asegurado que en el comunicado que publicó Anabel Pantoja en redes sociales “se muestra dolida, derrumbada y preocupada”. Además, la influencer “habla del infierno por el que han pasado y de la investigación”, algo que ha llamado poderosamente su atención:

“La actitud de él es completamente diferente. Yo no soy psicóloga, pero sí que me ha chocado porque están viviendo la misma situación y, sin embargo, él habla de que todo está bien y de que están fenomenal”.

A continuación, Gema López le ha preguntado a Pilar Vidal si le sorprende que, “ante un mismo hecho, la imagen de Anabel y de David sea tan opuesta”. Cuestión que la colaboradora de televisión no ha tardado en responder:

“Sí, me llama la atención las imágenes que hemos visto saliendo de declarar... Él estuvo más tiempo declarando que ella.[…]Sí, me llama mucho la atención, de hecho, de todo lo que se ha filtrado, aunque luego se ha dicho que no, quien tiene la versión contradictoria es él”.

Por otro lado, Pilar Vidal ha querido destacar que la pareja “no estaba tampoco sólida ni afianzada”. “Habían vivido un episodio de una infidelidad que ella perdonó”, ha añadido la compañera de Gema López.